نزيف الشرج يشير إلى احتمالية سرطان القولون

كشفت دراسة علمية أن نزيف الشرج ربما يكون من المؤشرات القوية على الإصابة بسرطان القولون.

وفي إطار الدراسة التي نُشرت خلال المؤتمر السنوي لأطباء الجراحة الأميركيين استعرض الباحثون سجلات أكثر من 400 مريض تقل أعمارهم عن 50 عاما.

وتبين من النتائج أن المرضى الذين يعانون من النزيف الشرجي تتزايد احتمالات إصابتهم بسرطان القولون بواقع 8.5 أمثال مقارنة بمن لا يشكون من هذا العرض الصحي.

وتبين أيضا من النتائج أن 70% ممن تم تشخيصهم ليس لديهم تاريخ وراثي للمرض، وأن 90% منهم خضعوا لعملية منظار للقولون بسبب الأعراض التي ظهرت عليهم، وليس في إطار فحص روتيني.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن أعضاء بفريق الدراسة قولهم إن هذه النتائج تشير إلى وجود فجوة في الرعاية الصحية تتعلق بهذا المرض الخطير، نظرا لأن صغار السن الذين لا يحرصون على إجراء فحوصات بصفة دورية تتزايد مخاطر إصابتهم بسرطان القولون.

وتوصلت الدراسة إلى أن بعض الممارسات مثل التدخين تزيد احتمالات الإصابة بسرطان القولون، وأن العوامل الوراثية تلعب دورا أقل من المتوقع في الإصابة بالمرض.

وحث الباحثون الاشخاص في الفئة العمرية ما بين الثلاثينيات والأربعينيات على النظر بجدية أكبر إلى أي أعراض مرضية يتعرضون لها، ونصحوا الأطباء بضرورة التفكير بجدية في إجراء عملية منظار للقولون لأي شخص يتعرض لنزيف شرجي حتى لو كان أصغر سنا.