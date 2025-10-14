طفرة في علاج أمراض الكبد باستخدام دواءين شائعين

حقق باحثون كشفا يمكن أن يحدث نقلة نوعية في علاج أمراض الكبد، وذلك بعد اكتشاف أن استخدام دواءين شائعين معا يمكنهما عكس مسار داء الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease)، وهي حالة لا ترتبط بالإفراط في شرب الخمر، بل تحدث عندما تتراكم الدهون الزائدة داخل الكبد.

وتوصل العلماء إلى أن الجمع بين دواءي بيمافايبرات (Pemafibrate) -وهو دواء يستخدم عادة في اليابان لعلاج ارتفاع الكوليسترول– وتلميسارتان (Telmisartan) الذي يستخدم لخفض ضغط الدم المرتفع، يمكن أن يقلل بشكل كبير من تراكم الدهون.

وأجرى الدراسة باحثون من قسم علم الأدوية والسموم والكيمياء العلاجية، في كلية الصيدلة وعلوم الأغذية، في جامعة برشلونة الإسبانية، ونشرت نتائجها في مجلة فارماكولوجيكال ريسيرش في يوليو/تموز الماضي، وكتبت عنها صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وجد الباحثون، الذين أجروا الاختبارات على الفئران وسمك الزرد، أن هذا المزيج يمكن أن يقلل من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووصف الخبراء النتائج -وفقا لصحيفة الديلي ميل- بأنها مهمة، وقالوا إن استخدام هذا الدواء الثنائي قد يكون خيارا أكثر أمانا وفعالية من خيارات العلاج المحدودة الحالية.

تقليل تراكم الدهون

وصرحت البروفيسورة مارتا أليغريت، الخبيرة في الصيدلة وعلوم الأغذية بجامعة برشلونة والمؤلفة المشاركة في الدراسة، بأن هذا المزيج مفيد ليس فقط لأمراض الكبد، ولكن أيضا "يخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وكل هذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضافت: "معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية كبير لدى مرضى الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، وغالبا ما يكون لدى هؤلاء المرضى عاملا الخطر هذان معا".

إعلان

في الدراسة، قيّم العلماء فعالية بيمافايبرات وتلميسارتان على الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي عند تناولهما معا وبشكل منفصل.

ووجدوا أنه عند تناولهما معا، يعكس الدواءان تراكم الدهون في الكبد الناتج عن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والفركتوز، وهو سكر موجود بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات والعسل ويضاف إلى منتجات مثل المشروبات الغازية والحلويات والأطعمة المصنعة.

خلال الاختبارات التي أجريت على الفئران، اكتشف الباحثون أيضا أن مزيجا من نصف جرعة من بيمافايبرات ونصف جرعة من تلميسارتان كان فعالا مثل جرعة كاملة من أيّ من الدواءين في تقليل تراكم الدهون.