"وايل كورنيل قطر" تنظم النسخة الثانية من مؤتمر التكنولوجيا في تعليم الطب

أعلنت كلية طب "وايل كورنيل قطر" عن تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر التكنولوجيا في تعليم الطب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين من داخل قطر وخارجها، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويتيح المؤتمر، الذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والمعارف، الفرصة أمام الأكاديميين والمتخصصين في العلوم الطبية والرعاية الصحية وطلاب الطب لاستكشاف الدور المتنامي للتطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي، وتأثيرها في تطوير أساليب تدريس العلوم الطبية وممارسة المهنة.

ويتضمن برنامج المؤتمر عروضا تقديمية وحلقات عمل وجلسات نقاشية تتمحور حول العلاقة بين التكنولوجيا والعلوم الإنسانية، وأهمية هذا التكامل في إعداد أطباء يجمعون بين الكفاءة العلمية والتعاطف الإنساني في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقد حصل المؤتمر على الاعتماد من قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة في قطر، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر بالولايات المتحدة، بما يتيح للمشاركين الحصول على ساعات ووحدات تعليم طبي معتمدة.