وزير الصحة المصري يشيد بجهود دولة قطر في تعزيز منظومة الصحة العامة إقليميا ودوليا

أشاد البروفيسور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، بجهود دولة قطر في مجال تعزيز منظومة الصحة العامة، على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن قطر باتت وجهة رائدة لاستضافة المؤتمرات والمحافل العالمية المرموقة، وهو ما يعكس دورها الفاعل والريادي في دعم قضايا الصحة والطب بشكل عام.

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش مشاركته في القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية، أن مشاركة مصر في القمة تهدف لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز الشراكات في مختلف مجالات الصحة العامة، مشيرا إلى أن دولة قطر أظهرت التزاما قويا بدفع عجلة التقدم في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة حياة السكان ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبشأن الإنجازات البارزة التي حققتها دولة قطر في مجال الصحة النفسية، أشار عبد الغفار إلى أنه زار عددا من المؤسسات الطبية الرائدة في الدوحة، من بينها "مستشفى أسبيتار" المتخصص في جراحة العظام والطب الرياضي، و"مؤسسة حمد الطبية"، مبينا أن التوسع اللافت وزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي في قطر، يعكس رؤية إستراتيجية تثير الفخر والاعتزاز.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان المصري أن إدراج الصحة النفسية ضمن أولويات وزارة الصحة العامة في قطر، يعكس وعيا متقدما وحرصا على بناء مجتمع صحي متكامل، لافتا إلى وجود مراكز متخصصة لدعم الصحة النفسية للأطفال والأسر، وهو ما يجسد اهتمام الدولة برعاية المواطن والمقيم على حد سواء.

وفيما يتعلق بالتعاون الصحي بين مصر ودولة قطر، قال إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تاريخية وراسخة على المستويات كافة، مشيرا إلى أن الصحة تمثل محورا أساسيا في هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات والأطباء، فضلا عن وجود مذكرة تفاهم مرتقبة بين وزارتي الصحة في البلدين لتعزيز مجالات التعاون المشترك.

وعبر عبد الغفار، في ختام تصريحاته لقنا، عن سعادته بالمشاركة في هذه القمة، التي تستضيفها دولة قطر، مؤكدا أن انعقادها في الدوحة، يعكس التنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي.