دواء جديد لسرطان البنكرياس

فحص باحثون من الولايات المتحدة البيئة الدقيقة الفريدة لخلايا سرطان القناة البنكرياسية (pancreatic ductal adenocarcinoma)، وحددوا بروتينا رئيسيا يساعد على مقاومة علاج الورم.

البيئة الدقيقة للورم هي النظام البيئي الذي يشمل الورم والخلايا المناعية المحيطة به والأوعية الدموية والأنسجة الأخرى.

وطور الباحثون دواء جديدا يستهدف هذا البروتين، مما قلل حجم الورم وزاد نسبة البقاء على قيد الحياة في حيوانات المختبر.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة سينسيناتي في الولايات المتحدة، وعرضت نتائجها في المؤتمر الخاص للجمعية الأميركية لأبحاث السرطان حول سرطان البنكرياس، والذي عقد في 28 سبتمبر/أيلول الجاري في بوسطن بالولايات المتحدة.

وقد نشرت نتائج الدراسة سابقا في ورقتين بحثيتين نشرتا في يناير/كانون ثاني وأبريل/نيسان من هذا العام، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

بيئة فريدة تدعم السرطان

يعد سرطان القناة البنكرياسية الغدي أحد أخطر أنواع السرطان، حيث تقل نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات عن 10%.

قال أحمد كايناك، الباحث المشارك في الدراسة الحاصل على درجة الدكتوراه، وهو عضو متدرب مشارك في مركز السرطان وزميل ما بعد الدكتوراه في قسم أمراض الدم والأورام بقسم الطب الباطني في كلية الطب بجامعة سينسيناتي، إن البيئة الدقيقة لسرطان البنكرياس الغدي الغشائي تتميز بخصائص فريدة تثبط قدرة الجهاز المناعي على مهاجمة الخلايا السرطانية، وتعيق توصيل الأدوية، وتعزز مقاومة العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج المناعي.

وحدد كايناك وزملاؤه أن بروتينا يسمى "إتش إس بي 70″ (Hsp70) يساهم في تثبيط المناعة في الورم، وكان الدور الحاسم لـ"إتش إس بي 70" في التوازن الخلوي معروفا جيدا، لكنه لم يلقَ الاهتمام الكافي.

طور الفريق دواء يسمى "ساب سي دي أو بي جي" (SapC-DOPG) يستهدف الخلايا السرطانية تحديدا عن طريق الارتباط بالفوسفاتيديل سيرين، وهو مادة دهنية موجودة على سطح الخلايا.

إعلان

ويستند هذا العمل إلى عمل مرشد كايناك، الدكتور شياويانغ تشي، الذي طور دواء مشابها يسمى "ساب سي دي أو بي إس" (SapC-DOPS)، وهو حاليا في المرحلة الثانية من التجارب السريرية لعلاج سرطان الرئة.