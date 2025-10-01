جامعة الدول العربية تؤكد أهمية رفع مستوى الوعي حول مرض سرطان الثدي

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، أهمية رفع مستوى الوعي حول مرض سرطان الثدي بين النساء، لما له من آثار تنعكس على الحياة الأسرية للمصابات وتؤثر على جميع أفراد الأسرة.

وشددت جامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة إحياء "اليوم العربي للتوعية بمرض سرطان الثدي"، الذي يوافق الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، على أهمية هذه التوعية، والكشف المبكر، والدعم المجتمعي كأركان أساسية في مواجهة هذا المرض.

وأشار البيان إلى أنه يتم الاحتفال باليوم العربي للتوعية بمرض سرطان الثدي تحت مظلة مبادرة "المحفظة الوردية: مبادرة إقليمية لصحة المرأة العربية"، والتي تم اعتمادها من جانب "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها العادية الرابعة"، وكذلك من جانب مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الـ51، وذلك في إطار الاهتمام بصحة المرأة في المنطقة العربية كإحدى الأولويات الإستراتيجية في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، وكونها تمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع صحي وسليم.

ولفت البيان إلى أن المبادرة تدعو إلى تشجيع الاستثمار وتأمين الموارد اللازمة لتوفير خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية به، وتوفير العلاج اللازم، فضلا عن إتاحة حصول النساء على خدمات الكشف المبكر بأسعار رمزية في المنطقة العربية.

وأشار البيان إلى أن إحياء اليوم العربي للتوعية بسرطان الثدي يأتي هذا العام تحت شعار "افحصي الآن" إذ إن الكشف المبكر له دور أساسي في الوقاية وتحسين فرص الشفاء من هذا المرض، موضحا أن الاحتفال بهذا اليوم يمثل فرصة لتجديد الالتزام بدعم المصابات والناجيات من سرطان الثدي، وتعزيز ثقافة التضامن والأمل، والعمل المستمر نحو تطوير خدمات الرعاية الصحية والتشخيص والعلاج والدعم النفسي للنساء، وذلك تأكيدا على ما جاء في "إعلان الرياض حول صحة المرأة العربية" الصادر في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 بشأن أهمية تعزيز التوعية بالفحوصات الذاتية والفحوصات المنتظمة بالماموغرام، وتفعيل دور التثقيف الصحي للنساء.