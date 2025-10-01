الصيادلة محاصرون بالمرضى القلقين بعد تصريحات ترامب بشأن باراسيتامول

كشف استطلاع بريطاني للرأي أن الصيادلة تلقوا سيلا من الاستفسارات من المرضى القلقين بعد أن أدلى الرئيس الأميركي بمزاعم لا أساس لها حول سلامة باراسيتامول واللقاحات.

ووجدت الجمعية الوطنية للصيدليات في المملكة المتحدة، التي استطلعت آراء 500 صيدلية تخدم 2.5 مليون مريض، أن أكثر من النصف (58%) يعتقدون أن تعليقات ترامب تشكل خطرا على الرعاية الصحية بالمملكة المتحدة وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحذرت الجمعية الوطنية من نشر "معلومات مضللة" حول الأدوية واللقاحات التي ساعدت في الوقاية من الأمراض المهددة للحياة.

وقد أفادت واحدة من كل 3 صيدليات (32%) أن الزبائن أخبروها بأنهم أقل عرضة لتلقي اللقاحات لأنفسهم أو أطفالهم بعد تصريحات الرئيس الأميركي هذا الأسبوع.

وأفادت 24% من الصيدليات بتساؤلات لدى المرضى حول استخدام باراسيتامول المعروف في الولايات المتحدة باسم تايلينول.

من يستحق ثقتك؟

صرح ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بارتفاع هائل في حالات التوحد، وأشار إلى أن تايلينول هو السبب المحتمل. وتعرضت تعليقاته لانتقادات واسعة من علماء في المملكة المتحدة، ووصفوها بأنها "مثيرة للخوف" وقد تعرّض النساء والأطفال للخطر.

وأصدرت هيئات تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تعليقات تؤكد سلامة هذا الدواء أثناء الحمل.

ويطمئن المتخصصون الحواملَ بأنه من المناسب تناول باراسيتامول في حال ارتفاع درجة الحرارة أو الحاجة إلى مسكن للألم، وأوصوا الآباء بمواصلة تطعيم أطفالهم للوقاية من الأمراض الخطيرة.

وقال أوليفييه بيكارد رئيس الجمعية الوطنية للصيدليات التي تمثل حوالي 6 آلاف صيدلية مجتمعية مستقلة بالمملكة المتحدة "تخالف تعليقات ترامب الإجماع الدولي الراسخ حول العلاجات، والتي تشير الأدلة الطبية القوية إلى أنها آمنة وفعالة للغاية ويستخدمها ملايين الأشخاص على مدى سنوات عديدة".

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة البريطاني "بصراحة، أثق بالأطباء أكثر من الرئيس ترامب في هذا الشأن".