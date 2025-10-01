الصحة الفلسطينية: أوضاع كارثية لكبار السن بغزة بسبب الحصار والعدوان

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، إن كبار السن في قطاع غزة يواجهون أوضاعا صحية كارثية نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر وانعدام الغذاء والعلاج، بينما يواجه نظراؤهم في الضفة صعوبة في الوصول للمرافق الصحية بسبب الحواجز الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة عشية اليوم الدولي لكبار السن، الذي يحل اليوم الأربعاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الوزارة إن كبار السن في قطاع غزة يواجهون أوضاعا صحية كارثية بسبب نقص الغذاء والدواء جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر.

وأشارت إلى أن كبار السن في الضفة الغربية يعانون أيضا من صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية في الوقت المناسب نتيجة الحواجز العسكرية والإجراءات التعسفية للاحتلال، مما يحرمهم من حقهم الطبيعي في الرعاية الصحية.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2023، بلغ عدد كبار السن (60 عاما فأكثر) في فلسطين نحو 321 ألف نسمة، أي ما نسبته حوالي 6% من سكان الضفة الغربية، و5% من سكان قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن هذه التقديرات تتأثر بالعدوان المستمر والتغيرات الديموغرافية الجارية.

وأشارت إلى أنها تقدم خدمات متكاملة لكبار السن عبر المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، وتعمل على تطوير خدمات الرعاية الصحية المنزلية للفئة غير القادرة على الوصول إلى المراكز الصحية.

ولفتت إلى أن 76% من كبار السن يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، مما يضاعف حاجتهم إلى الرعاية الطبية المنتظمة والأدوية الأساسية.

ودعت الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والضغط الفوري لوقف العدوان والحصار، وضمان وصول الغذاء والدواء والرعاية الصحية لكبار السن في فلسطين دون عوائق أو انتهاكات.

إعلان

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 1990، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام يوما دوليا للمسنّين، وتحتفي به هذا العام تحت شعار كبار السن يقودون العمل المحلي والعالمي: تطلّعاتنا، رفاهنا، وحقوقنا.