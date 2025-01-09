حتى تحمي القلب.. احتسِ القهوة صباحا فقط ولا تشربها طوال اليوم

توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب القهوة في الصباح تحديدا يقلل خطر الوفاة بأمراض القلب، أما من يشربون القهوة طوال اليوم، أو لا يشربونها، فلا يحصلون على هذه الفائدة.

وأجرى الدراسة باحثون من قسم علم الأوبئة، كلية الصحة العامة والطب الاستوائي، جامعة تولين في الولايات المتحدة، ونشرت نتائجها في المجلة الأوروبية للقلب في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون القهوة في الصباح لديهم خطر أقل للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وخطر أقل للوفاة بشكل عام مقارنة بمن يشربون القهوة طوال اليوم أو من لا يشربونها أبدا.

وقال الباحث الدكتور لو تشي، رئيس مجلس إدارة جمعية القلب الأميركية والأستاذ في كلية الصحة العامة والطب الاستوائي في جامعة تولين إن "الأبحاث تشير حتى الآن إلى أن شرب القهوة لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويبدو أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني. ونظرا للتأثيرات التي يخلفها الكافيين على أجسامنا، أردنا أن نرى إذا ما كان وقت اليوم الذي تشرب فيه القهوة له أي تأثير على صحة القلب".

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وشملت الدراسة ما يزيد على 40 ألف شخص بالغ شاركوا في المسح الوطني للصحة والتغذية في الولايات المتحدة بين عامي 1999 و2018. وفي سياق هذه الدراسة، طُلب من المشاركين ذكر معلومات عن جميع الأطعمة والمشروبات التي تناولوها في يوم واحد على الأقل، بما في ذلك إذا ما كانوا يشربون القهوة، وكميتها ومتى يشربونها.

كما شملت الدراسة أيضا مجموعة فرعية مكونة من 1463 شخصا طُلب منهم كتابة معلومات تفصيلية للأطعمة والمشروبات التي تناولوها لمدة أسبوع كامل. وتمكن الباحثون من ربط هذه المعلومات بسجلات الوفيات وأسبابها خلال عقد من الزمان.

كان حوالي 36% من الأشخاص في الدراسة يشربون القهوة في الصباح (كانوا يشربون القهوة في المقام الأول قبل منتصف النهار)، و16% من الأشخاص يشربون القهوة طوال اليوم (صباحا وبعد الظهر ومساء) و48% لم يكونوا يشربون القهوة.

لا تكتف بفنجان واحد في الصباح

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يشربوا القهوة، كان شاربو القهوة في الصباح أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 16% وأقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31%. ولكن لم يكن هناك انخفاض في المخاطر بالنسبة لشاربي القهوة طوال اليوم مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة.

استفاد شاربو القهوة الصباحية من انخفاض المخاطر سواء كانوا يشربون باعتدال (فنجانين إلى 3 فناجين) أو يشربون بكثافة (أكثر من 3 فناجين). بينما استفاد شاربو القهوة الصباحية الخفيفة (فنجان واحد أو أقل) من انخفاض أقل في المخاطر.

قال الدكتور تشي: "هذه هي أول دراسة تختبر أنماط توقيت شرب القهوة والنتائج الصحية. تشير نتائجنا إلى أنه ليس فقط ما إذا كنت تشرب القهوة أو كم تشرب، ولكن الوقت من اليوم الذي تشرب فيه القهوة هو المهم. لا نقدم عادة نصائح حول التوقيت في إرشاداتنا الغذائية، ولكن ربما يجب أن نفكر في هذا في المستقبل".

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لمَ شرب القهوة في الصباح قد يحمي الصحة؟

لا تخبرنا هذه الدراسة لماذا شرب القهوة في الصباح يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن التفسير المحتمل هو أن تناول القهوة في فترة ما بعد الظهر أو في المساء قد يفسد عمل الساعة البيولوجية ومستويات الهرمونات مثل الميلاتونين. وهذا بدوره يؤدي إلى تغييرات في عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل الالتهاب وضغط الدم.

يقول البروفيسور توماس لوشر من مستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد، لندن، المملكة المتحدة، وفقا لموقع يوريك أليرت، "لماذا يهم الوقت من اليوم؟ في ساعات الصباح، هناك عادة زيادة ملحوظة في نشاط الجهاز العصبي الودي (يُعرف الجهاز العصبي الودي بدوره في الاستجابة للمواقف الخطيرة أو المجهدة) عندما نستيقظ ونخرج من السرير، وهو التأثير الذي يتلاشى في أثناء النهار ويصل إلى أدنى مستوياته في أثناء النوم. وبالتالي، فمن الممكن، كما يشير المؤلفون، أن شرب القهوة في فترة ما بعد الظهر أو في المساء يعطل الإيقاع اليومي للنشاط الودي. والواقع أن عديدا من شاربي القهوة طوال اليوم يعانون من اضطرابات النوم. وفي هذا السياق، من المثير للاهتمام أن القهوة قد تقمع الميلاتونين، وهو وسيط مهم يحفز النوم في الدماغ. بشكل عام، يتعين علينا أن نقبل الأدلة القوية التي تؤكد أن شرب القهوة، خاصة في ساعات الصباح، من المرجح أن يكون صحيا. لذا، اشرب قهوتك، ولكن افعل ذلك في الصباح!".