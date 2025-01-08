لماذا ينمو شعر وأظافر بعض الناس أسرع من غيرهم؟

يحظى الشعر الجميل والأظافر النظيفة والمرتبة بأهمية قصوى لدى الجميع، وقد تنفق إحداهن الكثير من وقتها وجهدها ومالها في سبيل الحصول على شعر طويل وجميل، في حين أن أخرى لا تنفق شيئا من هذا كله تحصل على شعر طويل في وقت أقل، فما السر وراء ذلك؟

نشرت صحيفة الكونفيرزيشن مقالا تبحث فيه عن الأسباب التي تسبب الاختلاف في سرعة نمو الشعر بين شخص وآخر. وأوضحت الصحيفة أن شعر الرأس ينمو في المتوسط بمقدار سنتيمتر واحد شهريا، في حين تنمو الأظافر بمعدل يزيد قليلا عن 3 مليمترات، وعند تركها دون مراقبة يمكن أن ينمو الشعر والأظافر إلى أطوال مذهلة يمكن أن تعيق الحياة. لذا يقص أغلب الناس شعرهم ويقلّمون أظافرهم بشكل دوري ولا يتركونها تنمو كثيرا.

مما يتكون الشعر والأظافر؟

يتكون الشعر والأظافر من الكيراتين، وهو نوع من البروتين. ينمو كلاهما من خلايا تحت الجلد، تنمو من خلال أنماط مختلفة من انقسام الخلايا. مصفوفة الظفر عبارة عن نسيج جلدي شديد التكاثر يحتوي على طبقات من الخلايا الكيراتينية.

تنمو الأظافر بشكل مطرد من خلايا المصفوفة التي تقع تحت الجلد عند قاعدة الظفر. تنقسم هذه الخلايا، مما يدفع الخلايا القديمة إلى الأمام. ومع نموها، تنزلق الخلايا الجديدة على طول فراش الظفر، وهي المنطقة المسطحة تحت الظفر التي تبدو وردية اللون بسبب إمدادها الغني بالدم.

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يبدأ الشعر أيضا في النمو من خلايا المصفوفة ليشكل في النهاية الجزء المرئي من الشعر، والذي يسمى الساق. تنمو ساق الشعر من جذر يقع تحت الجلد مغلف بكيس يسمى جريب الشعر. تقف الشعرة داخل الجريب كما تقف القدم داخل الحذاء.

يحتوي هذا الكيس على إمداد عصبي (وهو السبب في الألم عند سحب الشعر) وغدد تنتج الزيوت، التي تعمل على تزييت الشعر، وعضلة صغيرة تجعل شعرك يقف عندما يكون الجو باردا.

في قاعدة الجريب توجد بصيلة الشعر التي تحتوي على حليمة الشعر المهمة التي تزود البصيلة بالدم.

تنقسم الخلايا المصفوفية بالقرب من الحليمة لإنتاج خلايا شعر جديدة، تتصلب بعد ذلك وتشكل ساق الشعرة. ومع تكوين خلايا الشعر الجديدة، يتم دفع الشعر لأعلى فوق الجلد وينمو الشعر.

لكن الحليمة تلعب أيضا دورا مهما في تنظيم دورات نمو الشعر، حيث ترسل إشارات إلى الخلايا الجذعية للانتقال إلى قاعدة الجريب وتكوين مصفوفة الشعر. ثم تتلقى الخلايا المصفوفية إشارات للانقسام وبدء مرحلة نمو جديدة. ينمو شعرنا في دورات.

مراحل نمو الشعر

لقد حدد العلماء أربع مراحل لنمو الشعر تشكل دورة النمو، وهي:

المرحلة الأولى: مرحلة النمو (anagen)، التي تستمر من سنتين إلى ثمان سنوات.

المرحلة الثانية: مرحلة التراجع (catagen)، عندما يتباطأ النمو وتستمر لمدة أسبوعين تقريبا.

المرحلة الثالثة: مرحلة الراحة (telogen)، عندما لا يكون هناك نمو على الإطلاق. تستمر هذه المرحلة عادة من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

المرحلة الرابعة: مرحلة التساقط (exogen)، عندما يتساقط الشعر ويحل محله شعر جديد ينمو من الجريب نفسه. وتبدأ هذه العملية من جديد. تمر كل بصيلة بهذه الدورة من 10 إلى 30 مرة في عمرها.

إذا نمت جميع بصيلات الشعر لدينا بالمعدل نفسه ودخلت المراحل ذاتها في وقت واحد، فستكون هناك أوقات يكون الإنسان فيها أصلع. هذا لا يحدث عادة في أي وقت معين، تكون شعرة واحدة فقط من كل عشر شعرات في مرحلة الراحة.

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في حين نفقد حوالي 100-150 شعرة يوميا، فإن الشخص العادي لديه 100 ألف شعرة على رأسه، لذلك بالكاد نلاحظ هذا التساقط الطبيعي.

ما الأمور التي تؤثر على سرعة نمو الشعر ولا تختلف من شخص لآخر؟

1- الجينات

تلعب الجينات الدور الأكثر أهمية. في حين تختلف معدلات نمو الشعر بين الأفراد، فإنها تميل إلى أن تكون متقاربة بين أفراد الأسرة الواحدة.

تتأثر الأظافر أيضا بالجينات، حيث يميل الأشقاء، وخاصة التوائم المتطابقة، إلى أن يكون لديهم معدلات نمو أظافر مماثلة.

2- العمر

يُحدِث العمر فرقا في نمو الشعر والأظافر حتى لدى الأشخاص الأصحاء. يتمتع الأشخاص الأصغر سنا عموما بمعدلات نمو أسرع، مع التقدم في العمر يصبح معدل النمو أبطأ بسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي وانقسام الخلايا.

3- الهرمونات

يمكن أن يكون للتغيرات الهرمونية تأثير. غالبا ما يعمل الحمل على تسريع معدلات نمو الشعر والأظافر، في حين أن انقطاع الطمث وارتفاع مستويات هرمون التوتر الكورتيزول يمكن أن يبطئ معدلات النمو.

4- التغذية

تؤثر التغذية أيضا على قوة الشعر والأظافر ومعدل نموها. رغم أن الشعر والأظافر يتكونان في الغالب من الكيراتين، فإنهما يحتويان أيضا على الماء والدهون والمعادن المختلفة. مع استمرار نمو الشعر والأظافر، يجب تعويض هذه المعادن. لهذا السبب، يعد اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن عناصر غذائية كافية لدعم نمو الشعر والأظافر أمرا ضروريا.

قد يسهم نقص العناصر الغذائية في تساقط الشعر وتكسر الأظافر من خلال تعطيل دورة نموها أو إضعاف بنيتها. على سبيل المثال، تم ربط نقص الحديد والزنك بتساقط الشعر وهشاشة الأظافر.