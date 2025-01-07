الاختناق المتكرر بعد تجشؤ الطعام يدل على هذا المرض
قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن عدم ارتخاء العضلة العاصرة بالمريء مرض نادر يحدث بسبب اضطرابات في العضلات ومسارات الأعصاب بالجزء السفلي من المريء، حيث لم تعد الأعصاب قادرة على التحكم في حركات العضلات بشكل صحيح.
وأوضحت الجمعية أن هذه الاضطرابات لها أسباب عدة مثل عمليات المناعة الذاتية والعدوى الفيروسية، بالإضافة إلى وجود ورم في المريء.
أعراض عدم ارتخاء العضلة العاصرة بالمريء
- صعوبات البلع
- التجشؤ المتكرر
- الشعور بألم على شكل تقلصات خلف عظمة القص
- حرقة المعدة
- الاختناق المتكرر بعد تجشؤ الطعام
- السعال
- التهاب الحلق
- بحة الصوت
- رائحة الفم الكريهة
- فقدان الوزن
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب نظرا لأن عدم ارتخاء العضلة العاصرة بالمريء يرفع خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، وذلك نظرا لدخول محتويات المعدة إلى الجهاز التنفسي.
العلاج
ويتم علاج عدم ارتخاء العضلة العاصرة بالمريء عن طريق توسيع المنطقة المحيطة بالعضلة العاصرة للمريء، بواسطة بالون كجزء من تنظير المريء.
وإذا لم ينجح التوسيع بالبالون، فيتم اللجوء إلى بضع العضلة العاصرة حيث يقوم الطبيب بتنظير المريء ويقسم العضلات الداخلية للعضلة العاصرة السفلية للمريء باستخدام أداة.
ويمكن أيضا اللجوء إلى حقن "توكسين البوتولينوم" في العضلة العاصرة السفلية للمريء، بالإضافة إلى الجراحة.