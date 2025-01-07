صحة

الاختناق المتكرر بعد تجشؤ الطعام يدل على هذا المرض

‫ماذا تعرف عن عدم ارتخاء العضلة العاصرة بالمريء؟
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7/1/2025-|آخر تحديث: 7/1/202511:05 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت الجمعية الألمانية لأمراض ‫الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن عدم ارتخاء العضلة العاصرة بالمريء ‫مرض نادر يحدث بسبب اضطرابات في العضلات ومسارات الأعصاب بالجزء ‫السفلي من المريء، حيث لم تعد الأعصاب قادرة على التحكم في حركات ‫العضلات بشكل صحيح.

‫وأوضحت الجمعية أن هذه الاضطرابات لها أسباب عدة مثل عمليات المناعة ‫الذاتية والعدوى الفيروسية، بالإضافة إلى وجود ورم في المريء.

أعراض عدم ارتخاء العضلة العاصرة بالمريء

  • صعوبات البلع
  • التجشؤ المتكرر
  • الشعور بألم على شكل تقلصات خلف عظمة القص
  • حرقة ‫المعدة
  • الاختناق المتكرر بعد تجشؤ الطعام
  • السعال
  • التهاب الحلق
  • بحة الصوت
  • رائحة الفم ‫الكريهة
  • فقدان الوزن

‫‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب نظرا لأن عدم ارتخاء العضلة العاصرة بالمريء يرفع خطر الإصابة ‫بالالتهاب الرئوي، وذلك نظرا لدخول محتويات المعدة إلى الجهاز التنفسي.

العلاج

ويتم علاج عدم ارتخاء العضلة العاصرة بالمريء عن طريق توسيع المنطقة ‫المحيطة بالعضلة العاصرة للمريء، بواسطة بالون كجزء من تنظير المريء.

‫وإذا لم ينجح التوسيع بالبالون، فيتم اللجوء إلى بضع العضلة العاصرة ‫حيث يقوم الطبيب بتنظير المريء ويقسم العضلات الداخلية للعضلة العاصرة ‫السفلية للمريء باستخدام أداة.

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‫ويمكن أيضا اللجوء إلى حقن "توكسين البوتولينوم" في العضلة العاصرة ‫السفلية للمريء، بالإضافة إلى الجراحة.

المصدر : الألمانية

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