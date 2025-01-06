احذر من شراء حقن أوزمبيك وويجوفي عبر الإنترنت

تم تصميم حقن أوزمبيك وويجوفي لمساعدة مرضى السكري من النوع الثاني والأشخاص المصابين بالسمنة على التحكم في مستويات السكر في الدم وفقدان الوزن. ولكن هذه الحقن باهظة الثمن بالنسبة لكثير من الأشخاص الأمر الذي قد يدفعهم لمحاولة شرائها عبر الإنترنت أملا في الحصول عليها بأسعار أقل.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن مسؤولي الصحة البريطانيين تحذيرا للمرضى الراغبين في إنقاص وزنهم من شراء حقن إنقاص الوزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت بسبب المخاطر الصحية المرعبة للحقن المزيفة التي تسللت إلى السوق عبر الإنترنت.

ويمكن أن ينطوي تناول الحقن المزيفة على آثار جانبية مقلقة مثل التهاب البنكرياس أو مشاكل في الجهاز الهضمي. وتظهر الأرقام أن مسؤولي الصحة في المملكة المتحدة قد صادروا بالفعل أكثر من 600 قلم حقن مزيف في جميع أنحاء البلاد منذ بداية عام 2023.

وقال الخبراء إن العديد من الحقن المزيفة لم تحتوِ حتى على سيماغلوتيد (المكون الفعال في أنواع من حقن تقليل الوزن والتي تحد من الجوع) وغالبا ما تكون مجرد أقلام إنسولين، وهذا يخدع العملاء.

وعندما يحقن المرضى أنفسهم بالدواء المزيف المحتوي على الأنسولين، يحدث انخفاض سريع في نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يمكن أن يكون قاتلا.

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أفاد الأطباء سابقا أن عددا من المرضى أصيبوا بنوبات من انخفاض السكر وتركوا في غيبوبة تهدد حياتهم نتيجة لاستخدام الحقن المزيفة. ويحظر قانون المملكة المتحدة بيع مثل هذه الأدوية من دون وصفة طبية من مختص طبي. كما أنه من غير القانوني في عدد من الدول الترويج لأي دواء.

وظهرت تقارير عن حقن التخسيس المزيفة في المملكة المتحدة لأول مرة في أغسطس/آب 2023. كما حذرت هيئة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية سابقا من أن عددا من البريطانيين دخلوا المستشفى بسبب آثار جانبية هددت حياتهم بعد حقن أنفسهم بحقن مزيفة تباع عبر الإنترنت.

ووفقا لإرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، يجب وصف دواء ويجوفي فقط للمرضى الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أكثر من 35، أو مؤشر كتلة الجسم 30 ومشكلة صحية واحدة على الأقل مرتبطة بالوزن مثل ارتفاع ضغط الدم.