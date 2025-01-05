5 عادات صحية سهلة يمكنك البدء بها الآن

يعتبر الكثير منا بداية العام فرصة لوضع خطط واتخاذ قرارات تجعل حياته تصبح أفضل، وقد نصاب بالإرهاق من تحدي متابعة هذه القرارات والعمل على استمراريتها. ولكن بعيدا عن التحديات والصعوبات ماذا لو عملنا انطلاقا من مبدأ "قليل دائم خير من كثير منقطع" وحرصنا على السير خطوات صغيرة ثابتة تمنح الشخص التقدم الذي يطمح له وإن كان ذلك بطيئا؟

شارك مجموعة من الخبراء صحيفة الإندبندنت البريطانية بعض النصائح لخطوات صغيرة في سبيل تحقيق أهداف كبيرة تتعلق بالصحة والسعادة ننقلها لكم.

النصيحة الأولى: اخرج لمدة 15 دقيقة

يجعل الطقس البارد دفء البيت مغريا، ولكن انتبه فالخروج كل يوم مفيد للجسم والعقل.

النصيحة الثانية: اصعد السلالم

تتمثل إحدى الطرق البسيطة والفعّالة لتعزيز صحة القلب في صعود السلالم بدلا من استخدام المصعد. يقول الدكتور فرحان شهيد، استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى هاربورن في المملكة المتحدة: "تعمل هذه العادة البسيطة على تعزيز لياقة القلب والأوعية الدموية".

النصيحة الثالثة: مارس تمارين التنفس اليومية

أدرج تمارين التنفس اليومية في روتينك، توضح هيلين ويلز، المعالجة النفسية في مركز داون للصحة والتأهيل في تايلند: "تُعد تقنية التنفس 4-7-8 تقنية رائعة: استنشق بهدوء من خلال أنفك لمدة 4 ثوانٍ، واحبس أنفاسك لمدة 7 ثوانٍ، ثم ازفر ببطء من خلال فمك لمدة 8 ثوانٍ. تعمل هذه الممارسة على تهدئة العقل وتقليل القلق".

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النصيحة الرابعة: احمل معك زجاجة ماء في جميع الأوقات

سيساعدك حمل زجاجة الماء في كل مكان على تذكر شرب الماء، وبهذا سنضمن أنك تشرب كمية كافية من الماء.

النصيحة الخامسة: مارس تمارين الاستطالة 5 دقائق يوميا

يمكن أن تؤدي تمارين الاستطالة إلى زيادة المرونة وتحسين حركة مفاصلك. يمكن أن يساعدك ذلك على التحرك بحرية أكبر وتكون قادرا بشكل أفضل على القيام بالأنشطة اليومية. والمرونة التي تكتسبها من الاستطالة قد تحميك من الإصابة.