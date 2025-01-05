طبيب بريطاني يوصي بتحريك الجسد للأمام والخلف كالبندول لعلاج الإمساك

الإمساك مشكلة شائعة، ويقدم طبيب بريطاني تقنية للمساعدة في حلها.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الطبيب البريطاني كاران راجان المختص بالجراحة أن "تقنية البندول" وهي التأرجح برفق ذهابا وإيابا على المرحاض، تساعد في تحريك الأمعاء.

وأوضح أن الانحناء إلى الأمام، على وجه التحديد، يريح قاع الحوض، وهو مهد العضلات التي تقع عند قاعدة الحوض، وتتحكم في سلس البول. من أجل إفراغ الأمعاء، يجب أن يسترخي قاع الحوض، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى توتره.

وقال الدكتور راجان وفقا للصحيفة: "يمكن أن تؤدي هذه الحركة إلى تحفيز ميكانيكي لزيادة حركة القولون".

اقترح الدكتور راجان أمورا أخرى تساعد على استرخاء قاع الحوض، وهي:

1- التنفس بهدوء وثبات

نصح الدكتور راجان المرضى أن يتنفسوا بهدوء وثبات، وقال: "تخيل أنك تنفخ بالونا أو تطفئ الشموع. تحفز تقنية التنفس الحجابي هذه العصب المبهم للمساعدة في تنسيق استرخاء عضلات قاع الحوض بشكل أفضل".

يتحكم العصب المبهم في التمعج (الحركة الدودية)، وهي الانقباضات التي تشبه الموجة التي تحرك الطعام المهضوم عبر الأمعاء. كما يساعد في التحكم في قاع الحوض.

2- الألياف صديقتك وصديقة أمعائك

إن تناول المزيد من الألياف وشرب الكثير من الماء وممارسة المزيد من التمارين الرياضية يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك. الألياف القابلة للذوبان تجذب الماء لتكوين هلام في الأمعاء، مما يجعل البراز أكثر ليونة ويزيد من وتيرة حركات الأمعاء. تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف القابلة للذوبان التين والأفوكادو وبذور الكتان والتفاح.

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يمكن أن يؤدي الإمساك إلى مشاكل مثل البواسير والشقوق الشرجية. البواسير عبارة عن أوعية دموية متضخمة تشكل كتلا داخل وحول فتحة الشرج، ويمكن أن تسبب الحكة والنزيف. أما الشق فهو تمزق يتطور في بطانة الأمعاء الغليظة، بالقرب من فتحة الشرج، يمكن أن يسبب ألما حادا عند إخراج الفضلات ويمكن أن يسبب أيضا نزيفا.

قد تحل كلتا المشكلتين تلقائيا، خاصة إذا تم علاج الإمساك وتجنبه، وقد يحتاج عدد قليل من المرضى إلى الخضوع للعلاجات أو حتى الجراحة.