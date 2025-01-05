سودانيون يوثقون نهب مستشفى "سنجة" وفقدان الأجهزة الطبية منه

وثق ناشط وكوادر طبية حجم الأضرار والنهب الذي تعرض له مستشفى مدينة سنجة بولاية سنار (جنوب شرق السودان)، عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المدينة في نهاية يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يستعيدها الجيش في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأظهرت مقاطع مصورة بثها ناشط على فيسبوك، الأضرار التي تعرض لها المستشفى، حيث ظهر الطبيب حامد قنديل متحدثا عن الوضع المؤسف في المستشفى، خاصة وحدة العناية المكثفة التي تعرضت للنهب الجزئي والعثور على جثتين متحللتين داخلها.

وأكد أن الوحدة بحاجة إلى مراجعة فورية وإعادة تأهيل لتتمكن من تقديم خدماتها للمرضى، مشيرا إلى بدء عمليات تنظيف الغرف العلاجية استعدادا لاستقبال المرضى، وفي انتظار عودة الكهرباء والأطباء وتوفير المياه.

وأوضح "قنديل" في حديثه عن معمل التحاليل الطبية، أن القسم أصبح خاويا، ولم يتبقَ سوى ثلاجة واحدة، حيث بات المستشفى يفتقر للفحوصات المتقدمة، ويتم الاكتفاء بالفحوصات العاجلة في قسم الطوارئ، لافتا إلى أن قسم العناية المكثفة للأطفال، تحول إلى غرفة فارغة بعد نهب أجهزة الأكسجين وأدوات متابعة الحالات الحرجة، ولم يتبقَ سوى سريرين.

وقالت رئيسة مجمع العمليات بالمستشفى، بشائر يعقوب الطيب، إن قسم العمليات تعرض لخراب كبير وفقدان معدات أساسية مثل أدوات عمليات العظام وملابس الأطباء ومعدات قسم النساء والتوليد.

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وناشد الكادر الطبي، الجهات المسؤولة بضرورة الإسراع في توفير الاحتياجات الضرورية، ليتمكنوا من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين العائدين إلى المدينة بعد رحلة النزوح.