هل شرب الماء الساخن مع الليمون له تأثير سحري حقا؟

شاركت امرأة مقطع فيديو على منصة تيك توك، وهي تحمل ليمونة في يد وكوبا في اليد الأخرى وتحدثت فيه عن فوائد شرب الماء الساخن مع الليمون.

قالت السيدة "يمكنك أن تتوقع في غضون أسبوع من شرب الماء الساخن مع الليمون يوميا حرق المزيد من السعرات الحرارية، وزيادة ترطيب الجسم، وتقليل السموم، وتعزيز جهازك المناعي، وتحسين الهضم، وتقليل الانتفاخات، والحصول على بشرة نضرة واكتساب المزيد من الطاقة والتركيز".

لكن ما مدى صحة ذلك؟ كتبت صحيفة نيويورك تايمز عن هذه الادعاءات وشاركت آراء بعض الخبراء.

يمكن أن يكون بدء اليوم بشرب الماء الدافئ مع عصير الليمون منعشا وذا منفعة، إلا أن بعض فوائده التي يروّج لها في وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة لدليل، وفقا للدكتورة إيميلي هو، أستاذة التغذية ومديرة معهد لينوس بولينج في جامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة.

شرب أي شيء سائل سيرطب جسمك

قالت الدكتورة إيميلي هو "إن الميزة الرئيسية التي يقدمها شرب الماء الساخن المضاف إليه الليمون لجسمك هي الترطيب. وهذا ما يحتاجه جسمك بشكل خاص في الصباح الباكر، إذ لم تشرب شيئا طوال الليل".

يحتاج الجسم إلى أن يكون رطبا للحفاظ على درجة حرارته وصحة المفاصل وإزالة الفضلات من خلال العرق والبول، وينعكس الترطيب الجيد أيضا على نضارة البشرة والمزاج والقدرة على التفكير.

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وتشير الدكتورة جوان سالج بليك، اختصاصية التغذية وأستاذة التغذية السريرية في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة إلى أنه "ليس هناك ما يميز الماء المضاف إليه الليمون. ستحصل على الفوائد نفسها من كوب من الماء العادي، أو كوب من شاي الأعشاب أو حتى كوب من القهوة. شرب أي سائل سوف يرطب جسدك".

التقليل من الإمساك وتحسين الهضم

قالت جودي سيمون، اختصاصية التغذية السريرية والمعلمة في المركز الطبي بجامعة واشنطن في الولايات المتحدة، إن مدّ الجسم بالسوائل "أمر ضروري للحفاظ على حركة الجهاز الهضمي، سواء كانت ممزوجة بالليمون أو ممزوجة بغيره".

ووجد باحثون في دراسة أجريت عام 2020 على أكثر من 4500 بالغ في تركيا أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من 8 أكواب يوميا كانوا أقل عرضة للإصابة بالإمساك بنسبة 29% مقارنة بالذين يشربون أقل من 4 أكواب يوميا.

ليس هناك دراسات تبحث في تأثير الماء المضاف إليه الليمون على الإمساك، ولكن توجد بعض الأدلة المحدودة على أن عصير الليمون يمكن أن يساعد في عملية تكسير الطعام في المعدة عن طريق تحفيز إفراز حمض المعدة.

ويزعم بعض "المؤثرين" أن حمض الستريك الموجود في الليمون يساعد في عملية الهضم. وعلقت على ذلك الدكتورة إيميلي هو وقالت "يمكن أن يكون هذا معقولا لدى بعض كبار السن. فمع تقدم السن، يصبح إفراز المعدة للحمض أقل، وقد يصبح امتصاص العناصر الغذائية من الطعام أكثر صعوبة. لكن لا توجد أدلة كافية على أن الكمية الصغيرة من حمض الستريك الموجودة في الليمون يمكن أن تساعد حقا".

هل يحسن مناعتك حقا؟

بالكاد هناك قدر من الأدلة التي تؤيد فكرة أن الماء الساخن المضاف إليه الليمون يمكن أن يفيد الجهاز المناعي. يعد فيتامين سي ضروريا لمناعة الجسم وللشفاء، ويعمل كمضاد فعّال للأكسدة يمكن أن يعيق تلف الحمض النووي.

ولكن لا يوجد الكثير من الأدلة التي تؤيد أن تناول كميات إضافية من فيتامين سي سواء من خلال المكملات الغذائية أو الماء الساخن المضاف إليه الليمون سيعزز عمل جهاز المناعة.

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فقدان الوزن

قالت اختصاصية التغذية سيمون "قد يساعد شرب الماء الساخن المضاف إليه الليمون بدلا من مشروب يحتوي على سعرات حرارية عالية، مثل القهوة بالسكر على سبيل المثال، على فقدان الوزن. ولكن لا يوجد دليل قطعي على أن الماء الساخن مع الليمون له أي تأثير ملموس على الوزن أو العمليات الأيضية في الجسم".