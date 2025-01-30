قال مركز أبحاث السرطان الألماني إن ‫سرطان اللسان هو ورم خبيث ينشأ في خلايا اللسان، مشيرا إلى أن السرطان ‫الذي يصيب الثلثين الأماميين من اللسان، يعد أكثر شيوعا من السرطان ‫الذي يصيب الثلث الخلفي من اللسان.

وأوضح المركز أن الأسباب المؤدية إلى سرطان اللسان تتمثل في التدخين ‫وشرب الخمر، كما أن فيروسات الورم الحليمي البشري تلعب دورا مهما في ‫الإصابة بسرطان اللسان.

‫وتشمل عوامل الخطورة أيضا الإفراط في تناول اللحوم والأطعمة المقلية ‫وإهمال نظافة الفم، بالإضافة إلى التقدم في العمر.

أعراض سرطان اللسان

‫وتتمثل أعراض الإصابة بسرطان الفم في:

تغير لون اللسان إلى اللون الأبيض ‫

صعوبات المضغ والبلع

التورمات في اللسان

التقرحات في اللسان

النزيف في الفم

فقدان الإحساس ‫في الفم

انبعاث راحة كريهة من الفم

فقدان الشهية

فقدان الوزن ‫غير المبرر

التعب المستمر وتراجع القدرة على بذل المجهود

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يشمل الاستئصال الجراحي للورم والعلاج الكيماوي والعلاج ‫الإشعاعي، بالإضافة إلى إعادة بناء اللسان.