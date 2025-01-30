صحة

أعراض سرطان اللسان

مدة الفيديو 01 دقيقة 53 ثانية 01:53
30/1/2025

قال مركز أبحاث السرطان الألماني إن ‫سرطان اللسان هو ورم خبيث ينشأ في خلايا اللسان، مشيرا إلى أن السرطان ‫الذي يصيب الثلثين الأماميين من اللسان، يعد أكثر شيوعا من السرطان ‫الذي يصيب الثلث الخلفي من اللسان.

وأوضح المركز أن الأسباب المؤدية إلى سرطان اللسان تتمثل في التدخين ‫وشرب الخمر، كما أن فيروسات الورم الحليمي البشري تلعب دورا مهما في ‫الإصابة بسرطان اللسان.

‫وتشمل عوامل الخطورة أيضا الإفراط في تناول اللحوم والأطعمة المقلية ‫وإهمال نظافة الفم، بالإضافة إلى التقدم في العمر.

أعراض سرطان اللسان

‫وتتمثل أعراض الإصابة بسرطان الفم في:

  • تغير لون اللسان إلى اللون الأبيض ‫
  • صعوبات المضغ والبلع
  • التورمات في اللسان
  • التقرحات في اللسان
  • النزيف في الفم
  • فقدان الإحساس ‫في الفم
  • انبعاث راحة كريهة من الفم
  • فقدان الشهية
  • فقدان الوزن ‫غير المبرر
  • التعب المستمر وتراجع القدرة على بذل المجهود

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يشمل الاستئصال الجراحي للورم والعلاج الكيماوي والعلاج ‫الإشعاعي، بالإضافة إلى إعادة بناء اللسان.

المصدر : الألمانية

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