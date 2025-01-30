أعراض سرطان اللسان
30/1/2025
قال مركز أبحاث السرطان الألماني إن سرطان اللسان هو ورم خبيث ينشأ في خلايا اللسان، مشيرا إلى أن السرطان الذي يصيب الثلثين الأماميين من اللسان، يعد أكثر شيوعا من السرطان الذي يصيب الثلث الخلفي من اللسان.
وأوضح المركز أن الأسباب المؤدية إلى سرطان اللسان تتمثل في التدخين وشرب الخمر، كما أن فيروسات الورم الحليمي البشري تلعب دورا مهما في الإصابة بسرطان اللسان.
وتشمل عوامل الخطورة أيضا الإفراط في تناول اللحوم والأطعمة المقلية وإهمال نظافة الفم، بالإضافة إلى التقدم في العمر.
أعراض سرطان اللسان
وتتمثل أعراض الإصابة بسرطان الفم في:
- تغير لون اللسان إلى اللون الأبيض
- صعوبات المضغ والبلع
- التورمات في اللسان
- التقرحات في اللسان
- النزيف في الفم
- فقدان الإحساس في الفم
- انبعاث راحة كريهة من الفم
- فقدان الشهية
- فقدان الوزن غير المبرر
- التعب المستمر وتراجع القدرة على بذل المجهود
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الاستئصال الجراحي للورم والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى إعادة بناء اللسان.
المصدر : الألمانية