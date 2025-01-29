تعرّف على الطرق المنزلية للتعامل مع الحكة الناجمة عن لدغات البعوض

يعاني بعض الأشخاص من بثور حمراء قبيحة ومثيرة للحكة بعد أن تلدغهم بعوضة بغيضة، وغالبا ما يقومون بحكها حتى يحمر جلدهم ويشعروا لحظيا بالراحة، ولكن للأسف أن هذا لن يحل المشكلة.

وهنا تبدأ رحلة التجربة والخطأ مع مكونات الثلاجة المختلفة من الأفوكادو وحتى الثلج، وربما يجرب البعض العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية.

وتوجد علاجات كثيرة قد تساعد في حل مشكلة الحكة، يمكن الحصول على بعضها من الصيدلية بدون وصفة طبية، لكن إن كنت تريد حلا من المنزل فربما تساعدك واحدة من هذه الاقتراحات المنزلية.

قدمت صحيفة الجارديان بعض التدابير للحد من الحكة ننقلها لكم.

لماذا تحدث الحكة؟

يقول الدكتور كاميرون ويب، عالم الحشرات في جامعة سيدني الأسترالية، إن البعوضة الأنثى تحقن لعابها في جلدنا من خلال أنبوب طويل يشبه الإبرة.

تتضمن مكونات اللعاب مخدرا لإبقائنا غير مدركين تماما للدغة حتى تنهي البعوضة عملها، وتحتوي أيضا على مضادات تخثر لتخفيف الدم وذلك حتى تتمكن البعوضة من مص دمنا براحتها. لكن الحكة لا تحدث بسبب هذا كله، استجابة أجسامنا هي التي تسبب المشكلة. فعندما يعثر الجسم على شيء غريب، تُفرَز مادة الهيستامين التي ترتبط بالاستجابات المناعية، وهنا تبدأ رحلة المعاناة مع الحكة.

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حلول مهدئة للحكة

يقول ويب إنه سمع عن استخدام كل شيء، من المايونيز والزيوت الأساسية إلى الموز والأفوكادو.

توفر العلاجات الموضعية المنزلية، مثل العسل وصودا الخبز والريحان والزعتر والخل وزيت النعناع والصبار والبصل والثوم وبلسم الليمون وشاي البابونج الراحة، بسبب تأثيراتها المضادة للأكسدة أو المضادة للبكتيريا أو المضادة للالتهابات.

يقول ويب "إذا كانت هذه الاقتراحات فعّالة بالنسبة لك ولم تسبب تهيجا للجلد، فربما لا يوجد أي ضرر من الاستمرار في استخدام هذه الخيارات".

قد يساعد الثلج المجروش في تقليل التورم والالتهاب، وبالتالي بعض الحكة، كما يوصى بوضع كمادات باردة ومرطب غير معطر بعد ذلك.

يمكن أن يؤدي خدش مكان اللدغة نتيجة الحك الشديد إلى إدخال البكتيريا إلى الجسم والتسبب في العدوى، والتي تسمى التهاب النسيج الخلوي، والتي تظهر على شكل احمرار ودفء وقيح في المكان، إلى جانب تورم الغدد الليمفاوية والحمى. إذا حدث هذا، فيجب مراجعة الطبيب.