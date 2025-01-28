صحة

‫ما الورم البرولاكتيني؟

كيف يتغير الدماغ مع التقدم في العمر؟
إذا لم يكن العلاج بالأدوية فعالا أو كان الورم يضغط على الهياكل ‫المحيطة في الدماغ فقد تكون الجراحة ضرورية لإزالة الورم ‫(شترستوك)
28/1/2025

قالت الجمعية الألمانية للغدد ‫الصماء إن الورم البرولاكتيني هو ورم في المخ يسبب ارتفاع مستويات هرمون ‫البرولاكتين، وهو النوع الأكثر شيوعا لأورام الغدة النخامية.

‫وأوضحت الجمعية أن الورم البرولاكتيني هو عادة ورم حميد يتطور في الغدة ‫النخامية، وهي غدة صغيرة في الدماغ بحجم حبة البازلاء أو الكرز، وتقع ‫على الجانب السفلي من الدماغ بالقرب من التقاطع البصري، وتتحكم هذه ‫الغدة في العديد من وظائف الجسم، وهي مسؤولة عن إنتاج الهرمونات المهمة.

أسباب غير معلومة

ولم يتم تحديد أسباب الإصابة بالورم البرولاكتيني على وجه الدقة حتى ‫الآن، ففي معظم الحالات يحدث الورم تلقائيا دون أي تاريخ عائلي، ومع ‫ذلك، هناك أيضا أدلة على أن العوامل الوراثية قد تلعب دورا.

‫ويصيب الورم البرولاكتيني الرجال والنساء على حد سواء، غير أن النساء ‫أكثر عرضة للإصابة به.

أعراض الورم البرولاكتيني

‫ويمكن الاستدلال على الإصابة بالورم البرولاكتيني من خلال الأعراض ‫التالية:

  • انقطاع الدورة الشهرية.
  • تدفق غير طبيعي للحليب من الثديين.
  • بطانة الرحم الرقيقة واحتمال جفاف المهبل والألم أثناء الجماع.
  • انخفاض الرغبة الجنسية.
  • زيادة شعر الوجه والجسم.
  • هشاشة العظام.
  • عندما يصاب الرجال بالورم البرولاكتيني، فإنهم غالبا ما يلاحظون انخفاض ‫الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب وفي بعض الحالات تضخم الغدد الثديية ‫(التثدي).
  •  الصداع.
  • ضعف الرؤية إذا تعرض العصب ‫البصري للتضيق.
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‫التشخيص والعلاج

يتم تشخيص الإصابة بالورم البرولاكتيني من خلال إجراء فحص دم للتحقق من ‫مستويات البرولاكتين، وإذا كانت القيمة مرتفعة، يتم إجراء التصوير ‫بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب للجمجمة لرؤية الورم.

‫ ‫وفي بعض الحالات، يتم إجراء اختبارات أخرى لاستبعاد الأسباب الأخرى ‫لارتفاع مستويات هرمون البرولاكتين مثل قصور الغدة الدرقية أو الآثار ‫الجانبية للأدوية.

‫وعادة ما يمكن علاج الورم البرولاكتيني بشكل جيد، ويتم العلاج بواسطة ‫الأدوية، التي تعمل على خفض مستوى هرمون البرولاكتين.

وإذا لم يكن العلاج بالأدوية فعالا أو إذا كان الورم يضغط على الهياكل ‫المحيطة في الدماغ، فقد تكون الجراحة ضرورية، حيث تتم إزالة الورم ‫جراحيا.

‫وإذا لم ينجح الدواء أو الجراحة في تحقيق النتيجة المرجوة، فقد يتم ‫استخدام العلاج الإشعاعي.

‫وأشارت الجمعية إلى أن الورم البرولاكتيني قد يؤدي إلى ضعف الخصوبة لدى ‫النساء في البداية، غير أن العلاج في الوقت المناسب يتيح في أغلب ‫الأحيان إمكانية حدوث الحمل، حيث يتمكن العديد من النساء من الحمل بعد ‫بضعة أشهر فقط من بدء العلاج.

المصدر : الألمانية

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