ما أسباب برودة القدمين؟

قال صندوق التأمين الصحي بألمانيا ‫إن برودة القدمين المستمرة تدق ناقوس الخطر حيث إنها قد تشير إلى ‫الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة التالية:

1- ‫انخفاض ضغط الدم

السبب الشائع لبرودة القدمين المستمرة هو انخفاض ضغط ‫الدم حيث لم يعد الدم يصل إلى الأطراف بشكل كاف.

2- ‫أمراض الأوعية الدموية

الأوعية الدموية الضيقة أو المتكلسة، كما هو ‫الحال في تصلب الشرايين، تجعل تدفق الدم أكثر صعوبة، وغالبا ما تكون ‫الأقدام الباردة مصحوبة بألم أو خدر.

3- ‫متلازمة رينود

يسبب هذا المرض انقباضا تشنجيا في الأوعية الدموية، ‫وخاصة في اليدين والقدمين، وتصبح المناطق المصابة شاحبة وباردة للغاية.

4- ‫داء السكري

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر إلى ‫تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وخدر في القدمين.

5- ‫قصور الغدة الدرقية

تلعب الغدة الدرقية دورا مهما في تنظيم درجة حرارة ‫الجسم. وفي حالة القصور الوظيفي للغدة الدرقية، ينتج الجسم كمية قليلة ‫جدا من الهرمونات، مما يؤدي إلى الشعور بالبرد.

ولتجنب برودة القدمين، يجب أولا علاج السبب الكامن، ثم ينصح بإرشادات معينة، مثل تدفئة الأقدام جيدا من خلال ارتداء الجوارب ‫والملابس الدافئة، مع مراعاة تنشيط الدورة الدموية من خلال ممارسة ‫التمارين الرياضية بشكل منتظم وتمارين القدمين والحمامات المتناوبة ‫(ساخن/بارد). وتعتبر حمامات القدم الدافئة، التي يمكن إضافة الزيوت ‫العطرية إليها مثل زيت إكليل الجبل أو زيت الأوكالبتوس، مفيدة بشكل خاص.

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‫ومن المهم أيضا اتباع نظام غذائي متوازن، مع مراعاة الحصول على كمية ‫كافية من الحديد حيث إنه يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم. ومن المهم ‫أيضا الإقلاع عن التدخين نظرا لأن النيكوتين يسبب انقباض الأوعية ‫الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

‫وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫برودة القدمين المستمرة، لا سيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الخدر ‫والألم والتغيرات الجلدية.