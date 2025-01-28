ما أسباب برودة القدمين؟
قال صندوق التأمين الصحي بألمانيا إن برودة القدمين المستمرة تدق ناقوس الخطر حيث إنها قد تشير إلى الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة التالية:
1- انخفاض ضغط الدم
السبب الشائع لبرودة القدمين المستمرة هو انخفاض ضغط الدم حيث لم يعد الدم يصل إلى الأطراف بشكل كاف.
2- أمراض الأوعية الدموية
الأوعية الدموية الضيقة أو المتكلسة، كما هو الحال في تصلب الشرايين، تجعل تدفق الدم أكثر صعوبة، وغالبا ما تكون الأقدام الباردة مصحوبة بألم أو خدر.
3- متلازمة رينود
يسبب هذا المرض انقباضا تشنجيا في الأوعية الدموية، وخاصة في اليدين والقدمين، وتصبح المناطق المصابة شاحبة وباردة للغاية.
4- داء السكري
يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر إلى تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وخدر في القدمين.
5- قصور الغدة الدرقية
تلعب الغدة الدرقية دورا مهما في تنظيم درجة حرارة الجسم. وفي حالة القصور الوظيفي للغدة الدرقية، ينتج الجسم كمية قليلة جدا من الهرمونات، مما يؤدي إلى الشعور بالبرد.
ولتجنب برودة القدمين، يجب أولا علاج السبب الكامن، ثم ينصح بإرشادات معينة، مثل تدفئة الأقدام جيدا من خلال ارتداء الجوارب والملابس الدافئة، مع مراعاة تنشيط الدورة الدموية من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وتمارين القدمين والحمامات المتناوبة (ساخن/بارد). وتعتبر حمامات القدم الدافئة، التي يمكن إضافة الزيوت العطرية إليها مثل زيت إكليل الجبل أو زيت الأوكالبتوس، مفيدة بشكل خاص.
ومن المهم أيضا اتباع نظام غذائي متوازن، مع مراعاة الحصول على كمية كافية من الحديد حيث إنه يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم. ومن المهم أيضا الإقلاع عن التدخين نظرا لأن النيكوتين يسبب انقباض الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.
وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء برودة القدمين المستمرة، لا سيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الخدر والألم والتغيرات الجلدية.