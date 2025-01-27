رصد إصابة بشرية نادرة بإنفلونزا الطيور في بريطانيا

أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية، الاثنين، أنه تم تسجيل إصابة بشرية "نادرة" بإنفلونزا الطيور في إنجلترا.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، في بيان، "إن انتقال فيروس إنفلونزا الطيور إلى البشر نادر ولم يحدث إلا مرات محدودة في المملكة المتحدة".

وجاء في البيان أن الشخص الذي لم تحدد جنسه، أصيب بالعدوى في مزرعة بوسط إنجلترا، حيث كان يحتك بشكل "مطول بعدد كبير من الطيور المصابة".

وتوصف حالته بـ"الجيدة" وهو يعالج في وحدة رعاية الأمراض المعدية.

ووفقا للوكالة، فإن "الخطر على الناس ضئيل جدا"، مؤكدة أنه لم "يثبت" انتقال الفيروس بين البشر.

و"حُدِّد" جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصاب، وقالت الوكالة إنها اقترحت "تقديم علاج مضاد للفيروسات للأشخاص الذين كانوا الأكثر عرضة للتأثر" بالفيروس.

وتقول الوكالة إن هذه سلالة مختلفة عن تلك المنتشرة بين الثدييات والطيور في الولايات المتحدة.

ومطلع كانون الثاني/يناير، سُجلت أول وفاة بشرية مرتبطة بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة، وكان عمر المصاب فوق الـ65، ويعاني من أمراض أخرى، وهو أول حالة خطيرة لإصابة بشرية بفيروس إتش 5 إن 1 H5N1 تسجل في الولايات المتحدة.