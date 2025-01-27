أميركا تكشف عن أول تفشٍّ لسلالة إنفلونزا الطيور "إتش5 إن9" بين الدواجن

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أوردت تقارير عن أول تفشٍّ لفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة (إتش5 إن9) بين الدواجن في مزرعة للبط بكاليفورنيا.

وذكر تقرير رفعته السلطات الأميركية إلى المنظمة، التي مقرها باريس، أنها اكتشفت سلالة (إتش5 إن1) الأكثر شيوعا في المزرعة نفسها بمقاطعة ميرسيد في ولاية كاليفورنيا.

وأضافت السلطات أنه جرى إعدام ما يقرب من 119 ألف طائر في المزرعة بحلول الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

وانتشرت إنفلونزا الطيور في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى إعدام مئات الملايين من الدواجن، كما انتقلت إلى عشرات الأنواع من الثدييات، بما في ذلك الأبقار بالولايات المتحدة، وأودت بحياة شخص في لويزيانا.

وكانت السلالة التي تسببت في معظم الأضرار خلال السنوات الماضية هي (إتش5 إن1)، أما (إتش5 إن9) فهي أكثر ندرة.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية في التقرير المقدم إلى المنظمة "هذه هي أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش5 إن9) بين الدواجن في الولايات المتحدة".