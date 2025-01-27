صحة|الولايات المتحدة الأميركية

أميركا تكشف عن أول تفشٍّ لسلالة إنفلونزا الطيور "إتش5 إن9" بين الدواجن

Live chickens for sale are seen in a cage at a 'wet market' in Hong Kong, China, 04 December 2013. An Indonesian domestic helper is in a critical condition at the Queen Mary Hospital in Hong Kong after contracting the deadly H7N9 avian influenza virus. Scientists in Hong Kong have confirmed the territory's first human infection with a deadly strain of bird flu, officials said 03 December. Health authorities urged residents to avoid contact with live poultry and to seek medical attention for any influenza-like symptoms.
إنفلونزا الطيور انتشرت في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الماضية (الأوروبية-أرشيف)
27/1/2025

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أوردت تقارير عن أول تفشٍّ لفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة (إتش5 إن9) بين الدواجن في مزرعة للبط بكاليفورنيا.

وذكر تقرير رفعته السلطات الأميركية إلى المنظمة، التي مقرها باريس، أنها اكتشفت سلالة (إتش5 إن1) الأكثر شيوعا في المزرعة نفسها بمقاطعة ميرسيد في ولاية كاليفورنيا.

وأضافت السلطات أنه جرى إعدام ما يقرب من 119 ألف طائر في المزرعة بحلول الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

وانتشرت إنفلونزا الطيور في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى إعدام مئات الملايين من الدواجن، كما انتقلت إلى عشرات الأنواع من الثدييات، بما في ذلك الأبقار بالولايات المتحدة، وأودت بحياة شخص في لويزيانا.

وكانت السلالة التي تسببت في معظم الأضرار خلال السنوات الماضية هي (إتش5 إن1)، أما (إتش5 إن9) فهي أكثر ندرة.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية في التقرير المقدم إلى المنظمة "هذه هي أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش5 إن9) بين الدواجن في الولايات المتحدة".

المصدر : رويترز

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