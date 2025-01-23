النوبة "Seizures" (أو التشنج العصبي أو التشنجات العصبية) هي حالة يحدث فيها اندفاع من النشاط الكهربائي غير المنضبط بين خلايا المخ مما يسبب تشوهات مؤقتة في قوة العضلات أو الحركات (تصلب أو ارتعاش أو ترهل) أو السلوكيات أو الأحاسيس أو حالات الوعي، وهذا وفقا لموقع كلية الطب في جامعة جونز هوبكنز.

النوبات ليست كلها متشابهة. يمكن أن تكون النوبة حدثا واحدا بسبب شيء حاد، مثل الأدوية. عندما يعاني الشخص من نوبات متكررة، يعرف هذا بالصرع.

تختلف أعراض النوبات ويمكن أن تشمل تغيرا مفاجئا في الوعي أو فقدانا كاملا للوعي، أو أحاسيس أو أفكارا غير عادية، أو ارتعاشا أو تصلبا لا إراديا في الجسم أو تصلبا شديدا وارتعاش الأطراف مع فقدان الوعي (تشنج).

أنواع التشنجات العصبية

هناك فئتان أو مجموعتان رئيسيتان من النوبات:

أولا. "النوبات البؤرية" (Focal Seizures)

ثانيا. "النوبات العامة" (Generalized-onset Seizures)، وتضم الأنواع الفرعية التالية

"النوبات الغيابية" (Absence Seizures) "نوبات الصرع الصغرى" (Petit Mal Seizures)

"النوبات الرمعية العضلية" (Myoclonic seizures)

"النوبات التوترية والارتخائي"ة ("نوبات السقوط") Tonic and Atonic Seizures (“Drop Attacks”)

"النوبات التوترية والارتجاجية والتشنجية الارتجاجية" (Tonic, Clonic and Tonic-Clonic) (والتي كانت تسمى سابقا الصرع الكبير Grand Mal)

أولا. النوبات البؤرية

تبدأ النوبات البؤرية في منطقة واحدة ويمكن أن تنتشر عبر الدماغ وتسبب أعراضا خفيفة أو شديدة، اعتمادا على كيفية انتشار التفريغات الكهربائية.

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تسمى النوبات البؤرية أيضا بالنوبات الجزئية لأنها تبدأ في منطقة واحدة من الدماغ.

يمكن أن تحدث النوبات البؤرية بسبب أي نوع من الإصابات البؤرية التي تترك تشابكات ندبية. سيحدد التاريخ الطبي أو التصوير بالرنين المغناطيسي السبب (مثل الصدمة أو السكتة الدماغية أو التهاب السحايا) في نحو نصف الأشخاص الذين يعانون من النوبات البؤرية.

الندوب النمائية -تلك التي تحدث كجزء من نمو الجنين والنمو المبكر للدماغ- هي أسباب شائعة للنوبات البؤرية عند الأطفال.

يمكن أن تبدأ النوبات البؤرية في جزء واحد من الدماغ وتنتشر إلى مناطق أخرى، مما يسبب أعراضا خفيفة أو شديدة، اعتمادا على مقدار الدماغ المتأثر.

في البداية، قد يلاحظ الشخص أعراضا بسيطة، يشار إليها باسم الهالة. قد يكون لدى الشخص مشاعر متغيرة أو يشعر بأن شيئا ما على وشك الحدوث (حدس). يصف بعض الأشخاص الذين يعانون من الهالة إحساسا متزايدا في المعدة يشبه ركوب قطار الملاهي.

مع انتشار النوبة عبر الدماغ، تظهر المزيد من الأعراض. ​​إذا كان النشاط الكهربائي غير الطبيعي يشمل منطقة كبيرة من الدماغ، فقد يشعر الشخص بالارتباك أو الذهول، أو يعاني من ارتعاش بسيط، أو تصلب العضلات، أو حركات تلمس أو مضغ. تسمى النوبات البؤرية التي تسبب تغير الوعي بالنوبات البؤرية غير المدركة أو النوبات الجزئية المعقدة.

يمكن أن يظل النشاط الكهربائي للنوبة في منطقة حسية أو حركية واحدة من الدماغ، مما يؤدي إلى نوبة بؤرية مدركة (وتسمى أيضا نوبة جزئية بسيطة). الشخص مدرك لما يحدث، وقد يلاحظ أحاسيس وحركات غير عادية.

يمكن أن تتطور النوبات البؤرية إلى أحداث كبرى تنتشر في الدماغ بالكامل وتسبب نوبات توترية ارتجاجية. هذه النوبات مهمة للعلاج والوقاية لأنها يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وإصابات.

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ثانيا. النوبات العامة

النوبات العامة هي موجات من التفريغ العصبي غير الطبيعي في جميع أنحاء قشرة الدماغ في نفس الوقت تقريبا. السبب الأكثر شيوعا هو اختلال التوازن في "الفرامل" (الدوائر المثبطة) و"المسرع" (الدوائر المثيرة) للنشاط الكهربائي في الدماغ.

قد يكون للنوبات العامة مكون وراثي، ولكن عدد قليل فقط من الأشخاص الذين يعانون من نوبات عامة لديهم أفراد من الأسرة يعانون من نفس الحالة. هناك زيادة طفيفة في خطر الإصابة بالنوبات العامة لدى الأطفال أو أفراد الأسرة الآخرين للشخص المصاب بنوبات عامة، ولكن شدة النوبات يمكن أن تختلف من شخص لآخر. قد يكشف الاختبار الجيني عن سبب النوبات المعممة.

يمكن أن تبدأ النوبات العامة كنوبات بؤرية تنتشر إلى جانبي الدماغ. يمكن أن تحدث أيضا كنوبات "معممة البداية" حيث يبدأ نشاط النوبات في وقت واحد على جانبي الدماغ. تبدأ النوبات العامة عادة أثناء الطفولة وتكون مشابهة لارتفاع درجة حرارة الترموستات أو وميض الضوء.

أنواع النوبات العامة:

1- النوبات الغيابية (نوبات الصرع الصغرى)

تظهر نوبات الصرع الغيابية في مرحلة الطفولة على شكل نوبات تحديق قصيرة عند الأطفال، وعادة ما تبدأ بين سن الرابعة والسادسة. وعادة ما يتغلب الأطفال على هذه النوبات. تبدأ نوبات الصرع الغيابية عند الأطفال في وقت لاحق قليلا ويمكن أن تستمر حتى مرحلة البلوغ؛ وقد يصاب الأشخاص المصابون بهذه الأنواع من النوبات بنوبات توترية ارتجاجية بالإضافة إلى غياب النوبات في مرحلة البلوغ.

2- النوبات الرمعية العضلية

تتكون النوبات الرمعية العضلية من ارتعاشات مفاجئة في الجسم أو الأطراف يمكن أن تشمل الذراعين والرأس والرقبة. تحدث التشنجات على جانبي الجسم في مجموعات، وخاصة في الصباح. عندما تتطور هذه النوبات في مرحلة المراهقة جنبا إلى جنب مع النوبات التوترية الرمعية، فهي جزء من متلازمة تسمى الصرع الرمعي عند الأطفال. قد يعاني الأشخاص أيضا من نوبات ارتجاجية عضلية كجزء من حالات أخرى مرتبطة بالصرع.

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3- النوبات التوترية والارتخائية ("نوبات السقوط")

يعاني بعض الأشخاص، وعادة أولئك الذين يعانون من إصابات متعددة في الدماغ وإعاقة ذهنية، من نوبات توترية تتكون من تصلب مفاجئ في الذراعين والجسم، مما قد يسبب السقوط والإصابات. يعاني العديد من الأشخاص المصابين بنوبات توترية من متلازمة تسمى متلازمة لينوكس جاستوت. قد تنطوي هذه الحالة على إعاقة ذهنية وأنواع متعددة من النوبات بما في ذلك النوبات التوترية. يمكن أن يكون لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة لينوكس جاستوت نمط مميز في تخطيط كهربية الدماغ يسمى النبضة والموجة البطيئة.

قد يعاني الأشخاص المصابون باضطرابات الدماغ المنتشرة أيضا من نوبات ارتخائية، تتميز بفقدان مفاجئ لتوتر الجسم مما يؤدي إلى الانهيار، وغالبا ما يكون ذلك مصحوبا بإصابات. تسمى سلسلة من نوبة توترية قصيرة تليها نوبة ارتخائية نوبة توترية-ارتخائية. غالبا ما يتم التعامل مع النوبات التوترية والارتخائية بأدوية محددة وأحيانا بتحفيز الأعصاب وعلاجات النظام الغذائي.

4- النوبات التوترية والارتجاجية والتشنجية الارتجاجية (والتي كانت تسمى سابقا الصرع الكبير)

يمكن أن تتطور النوبات التوترية الارتجاجية من أي نوع من أنواع النوبات البؤرية أو العامة. على سبيل المثال، يمكن أن تنتشر النوبة البؤرية إلى جانبي الدماغ وتسبب نوبات تشنجية ارتجاجية. يمكن أن تصبح مجموعة من النوبات الرمعية مستمرة وتتطور إلى نوبة تشنجية ارتجاجية. يمكن أن تحدث النوبات التوترية الارتجاجية ذات البداية العامة بمفردها أو كجزء من متلازمة أخرى مثل الصرع الرمعي العضلي عند الأطفال (JME) أو الصرع الغيابي عند الأطفال أثناء مرحلة البلوغ.

أعراض النوبات

تختلف أعراض النوبات حسب نوعها وشدتها، ولكنها قد تشمل:

فقدان الوعي.

حركات لا يمكن السيطرة عليها (تشنجات، تقلصات عضلية، ارتعاشات).

التحديق.

قد تشمل الأعراض الأخرى:

تغيرات عاطفية مفاجئة (ارتباك، خوف، فرح، قلق).

صرير الأسنان.

سيلان اللعاب.

حركات عين غير طبيعية.

فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

إصدار ضوضاء (خرخرة أو شخير).

هذه الأعراض مؤقتة ولا تستمر إلا لبضع ثوان إلى دقائق.

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مراحل النوبات

تشمل مراحل أو أطوار النوبات ما يلي:

مرحلة البادرة: قبل النوبة، قد تلاحظ تغيرات في المزاج أو السلوك، أو تشعر بالدوار أو تواجه صعوبة في التركيز. قبل أيام من النوبة، قد تواجه صعوبة في النوم.

مرحلة الهالة: قبل ظهور الأعراض الأولى للنوبة مباشرة، قد تلاحظ حدوث تغيرات في الرؤية، وصداع، ودوار، وغثيان، وقلق أو خوف، وتغيرات في حواسك (مثل التذوق والصوت والشم والشعور).

مرحلة النوبة: تحدث هذه المرحلة عندما تحدث النوبة. سوف تعاني من أعراض النوبة.

مرحلة ما بعد النوبة: بعد انتهاء النوبة مباشرة، قد تشعر بالارتباك والإرهاق والألم والعواطف القوية والمزيد.

لا يمر كل من يعاني من نوبة بجميع المراحل، وخاصة الهالة. تأتي العديد من النوبات فجأة ولا تدرك أي علامات مبكرة.

العلامات التحذيرية للنوبة

قد تشمل العلامات التحذيرية للنوبة ما يلي:

الأعراض الحسية: رؤية أضواء ساطعة أو تشوهات في كيفية ظهور الأشياء، وسماع أصوات غير متوقعة، أو مذاقات غير متوقعة مفاجئة (معدنية أو مريرة) أو روائح ومشاعر غريبة على بشرتك (خدر أو وخز).

التغيرات العاطفية: المشاعر القوية مثل الخوف أو الفرح، أو الشعور بتكرار التجربة (عندما تبدو التجربة الجديدة مألوفة بطريقة ما) أو الشعور بتكرار التجربة (عندما تبدو التجربة المألوفة جديدة بطريقة ما).

الأعراض اللاإرادية: تؤثر هذه الأعراض على أنظمة الجسم التي يعمل بها دماغك تلقائيا، مثل التعرق، وإفراز الكثير من اللعاب (السيلان)، واضطراب المعدة، وشحوب الجلد.

لا يعاني الجميع من علامات تحذيرية قبل حدوث النوبة.

علاج النوبات

يختلف علاج النوبات بناء على النوع والشدة والسبب. قد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بما يلي:

إدارة أي أسباب أو حالات كامنة: سيعالج مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أولا أي حالات كامنة، مثل السكتة الدماغية أو انخفاض نسبة السكر في الدم. قد يمنع هذا النوبات المستقبلية، وهذا وفقا لكليفلاند كلينيك.

تناول أدوية مضادة للنوبات: قد تساعد الأدوية في منع النوبات أو تقليل تكرار حدوثها.

الجراحة: قد تقلل الجراحة من تكرار النوبات وشدتها من خلال معالجة المنطقة في دماغك حيث تبدأ النوبات (نقطة محورية).

تحفيز الدماغ: سيقوم الجراح بزرع جهاز في دماغك لتوصيل تيار كهربائي خفيف. يتداخل التيار مع النشاط الكهربائي غير الطبيعي ويحاول إيقافه. هناك أنواع مختلفة من تحفيز الدماغ متاحة، مثل تحفيز العصب المبهم.

إذا لم تنجح أنواع معينة من العلاج، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتغيير الأطعمة التي تتناولها. قد يقلل النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات أو الخالي من الكربوهيدرات (الكيتو) من تكرار إصابتك بالنوبات. الدراسات جارية لمعرفة المزيد عن فعالية التغييرات الغذائية فيما يتعلق بالنوبات.

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أدوية النوبات

يمكن أن تساعدك الأدوية في إدارة النوبات من خلال:

إيقاف النوبة أثناء حدوثها.

منع النوبات المستقبلية.

تقليل شدة النوبات.

تقليل تكرار النوبات.

تتضمن الأدوية الشائعة للنوبات ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

البنزوديازيبين.

الكاربامازيبين.

الديازيبام.

الجابابنتين.

اللاموتريجين.

أوكسكاربازيبين.

الفينيتوين.

بريجابالين.

حمض الفالبرويك.

سيقدم لك مقدم الرعاية الصحية مواعيد متابعة منتظمة بعد أن تبدأ في تناول دواء جديد لقياس فعاليته. قد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تجد أنت ومقدم الرعاية الدواء والجرعة المناسبين لك. استمر دائما في تناول أدويتك حسب التوجيهات، حتى لو شعرت بتحسن.

تظهر الدراسات أن ما يقدر بنحو 33% من الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للنوبات يلاحظون توقف أعراض النوبات تماما. ويقول 33% آخرون إنهم يرون أعراضا أقل تكرارا بعد تناول أدوية مضادة للنوبات.

هل يمكن منع حدوث النوبات؟

النوبات غير متوقعة، لذا لا يمكن منع حدوثها تماما. أفضل ما يمكنك فعله هو تجنب الأسباب أو المحفزات المحتملة، مثل إدارة مستويات الجلوكوز في الدم أو حماية نفسك من المرض والإصابة.