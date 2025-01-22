شركة تابعة لغوغل ستبدأ اختبار عقار على البشر طورته بالكامل بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة "إيزومورفيك لابز" المتخصصة في اكتشاف الأدوية والتابعة لشركة ألفابت (الشركة الأم لغوغل) أن التجارب السريرية على البشر لعقار صممته الشركة كاملا بالذكاء الاصطناعي ستبدأ بحلول نهاية العام الجاري.

وقال مؤسس الشركة ديميس هاسابيس في تصريح له بهذا الخصوص إن اكتشاف دواء واحد يستغرق عادة من 5 إلى 10 سنوات، وربما تتمكن شركته من تسريع هذه العملية 10 أضعاف، مما سيحدث ثورة هائلة في صحة الإنسان.

واوضح أن "إيزومورفيك لابز" تركز على "علم الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية والتحلل العصبي وكافة الأمراض الرئيسية"، معربا عن اعتقاده بأن "الشركة ستبدأ تجارب أول عقار لها بنهاية هذا العام".

وذكر هاسابيس أنه في غضون 3 سنوات سيكون هناك "مليارات" من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين "يتفاوضون مع بعضهم نيابة عن البائع والعميل"، مضيفا أن ذلك سيتطلب إعادة التفكير في شبكة الإنترنت نفسها.

يشار إلى أن "إيزومورفيك لابز" أُسست في عام 2021 كشركة منبثقة عن شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي في غوغل "ديب مايند"، لكنها ما زالت شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة ألفابت.

وقد جذبت الإمكانيات الهائلة للشركة شركات كبرى في مجال صناعة الأدوية، والتي تتطلع إلى خفض التكاليف وزيادة كفاءة عملية تطوير الأدوية المكلفة.