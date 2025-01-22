الرجال اكتسبوا الطول والوزن أسرع مرتين من النساء خلال 100 عام

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة روهامبتون في المملكة المتحدة، أن الرجال في جميع أنحاء العالم اكتسبوا الطول والوزن أسرع مرتين من النساء خلال القرن الماضي، وذلك في خضم التغييرات العميقة التي شهدتها البشرية خلال تلك الفترة الزمنية.

واستخدم الباحثون، بيانات من منظمة الصحة العالمية والسلطات فيما وراء البحار والسجلات البريطانية، لمعرفة كيف تغير الطول والوزن مع ظروف المعيشة.

وخلال الدراسة تم القياس من خلال مؤشر التنمية البشرية "إتش دي آي" (HDI)، وهو درجة تعتمد على متوسط العمر المتوقع والوقت في التعليم ودخل الفرد، وتتراوح من صفر إلى واحد.

وأظهر تحليل السجلات من عشرات البلدان أنه مقابل كل زيادة قدرها 0.2 نقطة في مؤشر التنمية البشرية، كانت النساء في المتوسط أطول بمقدار 1.7 سنتيمتر وأثقل بمقدار 2.7 كلغم، بينما كان الرجال أطول بمقدار 4 سنتيمترات وأثقل بمقدار 6.5 كيلوغرامات.

ويشير هذا إلى أنه مع تحسن الظروف المعيشية، يزداد الطول والوزن، ولكن عند الرجال كان أسرع بنحو الضعفين مقارنة بالنساء، بحسب ما ذكرت صحيفة غارديان.