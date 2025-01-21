اختبار منزلي للكشف عن سرطان المثانة وتعرض الأطفال لمشاهد العنف يؤثر على مستقبلهم

خبراء يكشفون عن سبب ارتفاع معدلات السرطان عند النساء مقارنة بالرجال، ودراسة تتنبأ بمستقبل الأطفال الذين يشاهدون مقاطع العنف، وابتكار يساعد في الكشف عن سرطان المثانة في المنزل دون الحاجة للجراحة، وخبر متعلق بالخبز لن يعجبك، كما نشارك تجربة خمسينية في التدرب على الملاكمة.

نقدم في "الجزيرة صحة" جولة الأبحاث والأخبار الطبية ليوم أمس الثلاثاء:

لماذا ترتفع معدلات السرطان بين النساء؟

كشفت إحصائيات السرطان لعام 2025 عن ارتفاع معدلات السرطان بين الشابات، ويعتقد الخبراء أن ذلك يعود لتغييرات في فحص السرطان، كما قد يكون مرتبطا بالسمنة وأنماط الحياة غير الصحية مثل التدخين، وتناول الأطعمة المعالجة، وشرب الخمر. بالإضافة لانخفاض معدلات الإصابة ببعض أنواع السرطان التي تصيب الرجال.

ونشرت نتائج الإحصاءات التي أجرتها الجمعية الأميركية للسرطان في مجلة (سي إيه: مجلة السرطان للأطباء (CA: A Cancer Journal for Clinicians)). وكتبت عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية. وهذه الإحصاءات هي التقرير السنوي للمنظمة حول الحقائق والأنماط المتعلقة بالسرطان.

العنف على الشاشات: ماذا يحدث للأطفال الذين يشاهدونه؟

كشفت دراسة جديدة عن المخاطر طويلة الأمد المرتبطة بالتعرض لمحتوى عنيف في مرحلة الطفولة. وبينت أن التعرض لمحتوى عنيف في مرحلة الطفولة المبكرة ينبئ بسلوكيات عدوانية لاحقة مثل ضرب الآخرين، بقصد الحصول على شيء ما، أو السرقة، مع أو بدون سبب واضح. كما كان استخدام الأسلحة من بين النتائج السلوكية التي تنبأت بها الدراسة.

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وقام باحثون من جامعة مونتريال الكندية بإجراء هذه الدراسة، ونشرت نتائجها في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

وبينت الدراسة أنه يمكن للمجتمعات والوالدين أن يلعبا دور حاسما في منع حدوث هذه المشاكل من خلال الحد من مشاهدة الصغار لمحتوى إعلامي عنيف.

ما الذي يحدث لصحتك عند التوقف عن تناول الخبز؟

إن كنت من محبي الخبز وتطمح لتقليل وزنك فأفضل ما يمكنك فعله هو التوقف عن تناول الخبز وفقا لصحيفة تليغراف البريطانية.

وبينت الصحيفة أن الخبز ليس أسوأ بطبيعته من مصادر الكربوهيدرات الأخرى، إلا أنه وعند مقارنته بالكربوهيدرات غير المصنعة مثل البطاطا الحلوة أو الكينوا أو الأرز البني، فإن الخبز غالبا ما يحتوي على كميات أقل من ألياف، ويمكن أن يكون من السهل الإفراط في تناوله.

وأظهرت الدراسات -وفقا للمقال- أن الخبز المعالج منخفض الألياف من بين الأطعمة المرتبطة بشكل كبير بزيادة أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة. كما أن الخبز ولسوء الحظ، يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

لذلك فإن التوقف عن تناول الخبز قد يحمل فوائد صحية على صعيد الوزن وسكر الدم.

بدأت بممارسة الملاكمة 3 أيام أسبوعيا وخسرت 3 كيلوغرامات

شاركت إعلامية بريطانية تجاوزت الخمسين من عمرها صحيفة تليغراف البريطانية تجربتها في التدرب على الملاكمة 3 مرات في الأسبوع، وبيّنت أنها خسرت 3 كيلوغرامات من وزنها خلال فترة التدريب التي استمرت 5 أسابيع، وهي تتطلع للاستمرار في التدريب والمشاركة في مسابقات خيرية في المستقبل.

وبينت الخمسينية أنها نهاية كل ساعة من التدريب، كانت تتعرق بشدة وتشعر بالإيجابية والطاقة والاستعداد لمواجهة اليوم مهما كانت حالتها المزاجية قبل بدء التدريب.

تشخيص مبكر لسرطان المثانة منزليا

صمم باحثون أداة جديدة لتشخيص سرطان المثانة، ستشكل نهجا ثوريا في الكشف المبكر عن السرطان من خلال اختبارات البول غير الجراحية والبسيطة والتي يمكن استخدامها بسهولة في المنزل. ويمكن لهذه الأداة الكشف بدقة عن علامات سرطان المثانة دون الحاجة لأي إجراءات مسبقة لعينات البول.

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وقد طور هذه الأداة باحثون من معهد كوريا للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع فريق بحثي من قسم المسالك البولية كلية الطب جامعة كوريا، ونشرت نتائج الدراسة التي تحدثت عن الابتكار بمجلة نيتشر الهندسة الطبية والحيوية (Nature Biomedical Engineering) وكتب عنها موقع يوريك أليرت.