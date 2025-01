في بودكاست جو روغان.. ما العلاجات التي زعم ميل غيبسون أنها شفت أصدقاءه من السرطان؟

أخبر الممثل ميل غيبسون مقدم البودكاست جو روغان أن 3 من أصدقائه شفوا من سرطان في المرحلة الرابعة بعد تناول عقارين، فما هما؟ وما مدى مصداقية زعم غيبسون؟

والعقاران اللذان تحدث عنهما غيسبون هما "إيفرمكتين" (Ivermectin) و"فينبيندازول" (Fenbendazole)، وفقا لتقرير في نيوزويك. كما ذكر روغان عقار "الأزرق الميثيليني" (Methylene Blue).

والإيفرمكتين هو عقار معتمد من منظمة الصحة العالمية، وعادة ما يتم تناوله لعلاج "عمى النهر والعدوى المعوية من الديدان الخيطية وأنواع أخرى من عدوى الديدان"، وفقا لمايو كلينك.

أما الفينبيندازول هو مضاد للديدان، والذي تقول مايو كلينك إنه "يستخدم أيضا لعلاج الالتهابات التي تسببها الديدان".

وفي حلقة من البودكاست الشهير "جو روغان إكسبيرينس" (The Joe Rogan Experience)، قال غيبسون إن أصدقاءه المصابين بالسرطان في مرحلة متأخرة تناولوا هذه الأدوية مع علاجات أخرى والآن لا تظهر عليهم أي علامات للمرض "على الإطلاق".

وعندما اتصلت به مجلة نيوزويك عبر البريد الإلكتروني، رفض غيبسون التعليق.

وبينما كانا يناقشان عدم ثقتهما المشتركة في النصائح الطبية الرسمية، قال غيبسون لروغان "لا أعتقد أن هناك أي شيء يمكن أن يصيب البشرية ولا يوجد له علاج طبيعي له. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك، إنه أمر منطقي بالنسبة لي. الآن، لا يمكنني إثبات ذلك، لكنني أعتقد فقط أنه يجب أن يكون هناك شيء يعالج الأشياء".

وقال غيبسون وهو يعرض على روغان "قصة جيدة": "لدي 3 أصدقاء. كان الثلاثة منهم مصابين بالسرطان في مرحلته الرابعة. والآن، لا يعاني الثلاثة منهم من السرطان على الإطلاق، وكانوا يعانون من بعض الأشياء الخطيرة".

وعندما سأل روغان "ماذا تناولوا؟" أجاب غيبسون بالقول إنهم "تناولوا بعضا.. مما سمعت أنهم تناولوه".

وسأل روغان "إيفرمكتين؟ فينبيندازول؟"، بينما أومأ غيبسون برأسه.

وقال روغان "هناك دراسات حول هذا الأمر الآن حيث أثبت الناس ذلك"، قبل أن يقاطعه غيبسون ليذكر "الأزرق الميثيليني".

فأجاب روغان "نعم، الأزرق الميثيليني، وهو صبغة نسيج. كانت صبغة نسيج. والآن وجدوا أن لها تأثيرات عميقة على الميتوكوندريا"، وقال غيبسون "هذا الشيء يعمل، يا رجل".

وفقا لمايو كلينيك، يتم حقن الميثيلين الأزرق في المرضى لعلاج الميتهيموغلوبينية، وهي حالة "تحدث عندما لا يتمكن الدم من توصيل الأكسجين إلى المكان المطلوب في الجسم".

هناك تجارب سريرية جارية لاستخدامه كغسول للفم "لتسكين الألم لدى المرضى الذين يعانون من التهاب الغشاء المخاطي الفموي المرتبط بالسرطان و/أو علاجات السرطان".

انتشرت مقتطفات من مقابلة غيبسون على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصدت ملايين المشاهدات على فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، وإكس.

لقد انتشر الادعاء بأن الفينبيندازول يعالج السرطان أو يشفيه على الإنترنت منذ عام 2019 على الأقل. ومن جانبه، اكتسب الإيفرمكتين شهرة عامة كبيرة خلال جائحة (كوفيد-19) بعد أن روجت بعض المجموعات له زورا باعتباره علاجا لكوفيد-19.، وهذا وفقا لتقرير نشره موقع ساينس فيد باك.

وقد دفع انتشار مقابلة غيبسون جمعية السرطان الكندية إلى التعليق على منصة إكس، قائلة: "روج ميل غيبسون لأدوية لم تثبت علميا أنها علاجات للسرطان. والمعلومات المضللة حول علاج السرطان خطيرة وقاسية وغير مسؤولة، وتمنح أملا كاذبا للأشخاص المصابين بالسرطان وأحبائهم.. إن اختيار استخدام علاج بديل يمكن أن يكون له آثار صحية خطيرة، مثل انتشار السرطان أو تفاقمه".

During Joe Rogan’s podcast on January 9, Mel Gibson promoted drugs that are not scientifically proven cancer treatments. Misinformation on cancer treatment is dangerous, cruel, irresponsible and gives false hope to people with cancer and their loved ones.

— Canadian Cancer Society (@cancersociety) January 10, 2025