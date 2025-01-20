جولة الجزيرة صحة.. ملصقات السعرات الحرارية لا تجعلك نحيلا وعلاج جديد للباركنسون

ملصقات السعرات الحرارية لا تجعلك نحيلا، وعلاج جديد لمرض الباركنسون، وتحذير من زيادة وزن الحامل، بعض نتائج الدراسات الطبية الجديدة التي نشرت مؤخرا.

ونقدم في "الجزيرة صحة" جولة الأبحاث الطبية لليوم الاثنين 20 يناير/كانون الثاني 2025:

ملصقات السعرات الحرارية لا تجعلك نحيلا!

لطالما كان يعتقد أن ملصقات السعرات الحرارية التي توضع على الأطعمة والوجبات تدفع الناس إلى تناول كمية أقل من السعرات، ولكن دراسة جديدة تشكك في ذلك.

وتوصلت الدراسة إلى أن إضافة معلومات السعرات الحرارية إلى القوائم لتشجيع الزبائن على اتخاذ خيارات غذائية أكثر صحة، لا يقلل من تناول الطعام إلا بما يعادل حبتين من اللوز لكل وجبة، أي بمقدار 11 سعرة حرارية فقط لكل وجبة تحتوي على 600 سعر حراري.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعات منها أكسفورد وكامبريدج، وكتبت عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية.

علاج جديد لمرض الباركنسون

توصل باحثون إلى استعمال حقن الجسيمات النانوية في المخ لعلاج أعراض مرض الباركنسون، وبشكل قلل الآثار الجانبية للمرض مثل القلق والتدهور المعرفي والاكتئاب.

وأجرى الدراسة البروفيسورة تشونينج تشين من المركز الوطني الصيني لعلوم وتكنولوجيا النانو وزملاؤها، وكتبت عنها نيوزويك.

وقام الباحثون بحقن الجسيمات النانوية في أدمغة الفئران وتنشيطها بالليزر، مما أدى لتحسن الأعراض.

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والباركنسون -ويعرف أيضا باسم الشلل الرعاشي- هو مرض عصبي يحدث عندما لا تفرز الخلايا الدماغية كمية كافية من المادة الكيميائية دوبامين، ويؤدي إلى مشاكل في الحركة مثل الارتعاش وعدم القدرة على تنسيق الحركات. وهو يصنف ضمن اضطرابات الحركة، والرجال أكثر عرضة له من النساء.

العلاج بالخلايا الجذعية يسرع تعافي الدماغ بعد السكتة الدماغية

توصل علماء إلى أن استعمال الخلايا الجذعية يمكن أن يحسن نشاط الدماغ، حتى عند استعمالها بعد أكثر من شهر من السكتة الدماغية.

وأجرى الدراسة علماء في معاهد غلادستون في الولايات المتحدة، وتوصلوا إلى أن العلاج الخلوي المشتق من الخلايا الجذعية يمكن أن يعيد الأنماط الطبيعية لنشاط الدماغ بعد السكتة الدماغية.

ونشرت الدراسة في مجلة "ملوكيولار ثيرابي" (Molecular Therapy)، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

ويقول الباحثون إن أكثر ما يثير الاهتمام هو الدرس المستفاد من الدراسة الجديدة، فحتى بعد شهر واحد من السكتة الدماغية، فإن العلاجات لديها القدرة على استعادة الوظيفة الطبيعية في الدماغ.

وتحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف إمداد جزء من الدماغ بالتروية الدموية أو ينخفض بشكل كبير، مما يؤدي إلى انقطاع إمداداته من الأكسجين والمواد المغذية، وفي دقائق تبدأ خلايا الدماغ تموت. ولأن خلايا الدماغ لا تتجدد، فإن هذا قد يؤدي إلى ضرر دائم في المخ.

أدمغة المصابين بمرض فقر الدم المنجلي تبدو أكبر سنا

توصل باحثون إلى أن المصابين بمرض فقر الدم المنجلي -وهو مرض مزمن تتكتل فيه خلايا الدم المشوهة واللزجة معًا، مما يقلل من توصيل الأكسجين إلى الأعضاء- لديهم أدمغة تبدو أكبر سنًا مما هو متوقع لعمرهم.

وأجرى الدراسة باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، ونشرت في مجلة "جاما نيتورك أوبن" (JAMA Network Open)، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

كما وجد الباحثون أن الأفراد الذين يعانون من الحرمان الاقتصادي، والذين يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية حتى في غياب مرض فقر الدم المنجلي، لديهم أدمغة تبدو أكبر سنًا.

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ومرض فقر الدم المنجلي هو مجموعة من اضطرابات خلايا الدم الحمراء الموروثة، مع وجود مشكلة في هيموغلوبين الدم.

والهيموغلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. وفي فقر الدم المنجلي يتكون الهيموغلوبين على شكل قضبان صلبة (Stiff Rods) داخل خلايا الدم الحمراء، وهذا يغير شكل خلايا الدم الحمراء. ومن المفترض أن تكون الخلايا على شكل قرص، لكن هذا يغيرها إلى شكل هلال أو منجل.

والخلايا المنجلية الشكل ليست مرنة ولا يمكنها تغيير شكلها بسهولة، وينفجر الكثير منها أثناء تحركها عبر الأوعية الدموية. وعادة ما تعيش الخلايا المنجلية من 10 إلى 20 يوما فقط، بدلا من 90 إلى 120 يوما الذي تعيشها خلايا الدم الحمراء الطبيعية.

زيادة وزن الحامل تؤذي جنينها

توصلت دراسة حديثة إلى أن زيادة الوزن غير الصحية في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل مرتبطة بتراكم الدهون لدى الجنين.

وأجرى الدراسة باحثون في المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، ونشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

ووجد الباحثون أن أجنة الحوامل اللاتي اكتسبن وزنًا زائدا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل تظهر عليهن علامات توزيع الدهون الزائدة في الجزء العلوي من الذراع والبطن. وقد تفيد هذه النتائج الجهود المبذولة لمنع زيادة الوزن المفرطة في وقت مبكر من الحياة، وهو عامل خطر للإصابة بالسمنة لدى البالغين والحالات المرتبطة بها مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري.

سوء التغذية لدى الأطفال قد يلعب دورا في تفشي الحصبة عالميا

وجدت دراسة حديثة أن سوء التغذية قد يؤدي إلى تفاقم تفشي مرض الحصبة في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة ماكجيل وكلية الصحة العامة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة بريتوريا، ونشرت في مجلة "اللقاح" (Vaccine)، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

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وشملت الدراسة أكثر من 600 طفل تم تطعيمهم في جنوب أفريقيا، ووجدت أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لديهم مستويات أقل بكثير من الأجسام المضادة ضد الحصبة.

ويشير هذا إلى أن معالجة جوع الأطفال يمكن أن تكون جزءًا رئيسيا من اللغز في منع تفشي الفيروسات.

والحصبة مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي، وهو شديد العدوى وتشمل أعراضه حمى وسعالا وطفحا جلديا، وقد يقود إلى عدة مضاعفات منها التهاب الأذن والتهاب الرئة والتهاب الدماغ، كما قد ينتهي المرض بموت المصاب.