الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ستكون مهمة معقدة وصعبة

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس الأحد من أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة ستكون "مهمة معقدة وصعبة" بعد عدوان إسرائيلي مدمر انطلق قبل أكثر من 15 شهرا.

وكتب غيبريسوس على منصة إكس "ستكون تلبية الاحتياجات الصحية الهائلة وإعادة بناء النظام الصحي في غزة مهمة معقدة وصعبة، نظرا إلى حجم الدمار والتعقيدات التشغيلية والقيود الموجودة".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية "تدعو جميع الأطراف إلى احترام التزامها التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل من أجل تحقيق سلام دائم".

وقدرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا أن ثمة حاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإعادة بناء النظام الصحي في القطاع الفلسطيني الذي تعرض لعدوان إسرائيلي لا هوادة فيه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن فقط نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى لا يزال يعمل جزئيا، مضيفة أن 38% فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل.

وقالت المنظمة إنها ستنفذ مع شركائها خطة مدتها 60 يوما تركز على علاج الصدمات والرعاية الطارئة والخدمات الصحية الأولية وصحة الأطفال والأمراض غير المعدية وغيرها من جوانب صحية. ومن المقرر أيضا إرسال مستشفيات ميدانية في الأسابيع المقبلة.