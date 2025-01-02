هذا الجد يقوم بـ500 ضغطة في اليوم

الصورة التقليدية التي نحملها في أذهاننا للجد، أنه يحمل أكياس أدويته بيده اليسرى ويتكئ على عكازه باليمنى ويمضي بخطاه الثقيلة نحو المنزل. في أحسن الأحوال سيقوم الجد بإطعام الدجاجات. هذا ما سيتبادر لذهنك إن أردت أن تصف الجد التقليدي الذي نعرفه جميعا، ولكن ماذا لو كان جدك يقوم بـ500 ضغطة يوميا؟

شارك شاب كندي يوميات جده جيك ستوثارد الذي يقوم بـ 500 ضغطة (push-ups) كل يوم، وجدته التي تمشي مع زوجها ساعتين يوميا، ولخصت صحيفة التلغراف البريطانية في مقابلة النقاط التي جعلت من الجد والجدة نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الصحة حتى عمر الـ80.

وهذه هي أسرار صحة الجدين:

الطعام المطبوخ بالحب

تنسب الجدة شيلا ستوثارد (81 عاما) الفضل في صحتها وزوجها حتى بلوغهما الـ80 من العمر إلى طهيها. تتكون وجباتهما المطبوخة في المنزل من الخضراوات والبروتين الخالي من الدهون وجبن القريش. تقول الجدة: "نحن ندرك ما نأكله".

لا تسمح لطقس أن يمنعك من الخروج في نزهة

بعد وجبتي الإفطار والغداء يذهب الجد والجدة في نزهة لمدة ساعتين سواء كان الجو ممطرا أم مشمسا، ويذهبان في الربيع والخريف والشتاء، وإن تراكمت الثلوج أو كان الصيف حارا أيضا.

يجب أن تكون قويا لتحمل أحفادك

أصبح لدى الجد جيك ستوثارد (84 عاما) بالإضافة إلى المشي المنتظم مع شيلا روتين تدريب رفع أثقال منتظم، صممه له حفيده. رفع الأثقال حسّن توازن الجد ومنعه من السقوط. ووضح جيك أن أحد الأشياء المفضلة لديه هو تمارين الضغط. عادة ما يقوم بـ500 تمرين ضغط، مقسمة إلى مجموعات متعددة.

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استمتع بالنوم لـ8 ساعات

يبدأ صباح الجد والجدة في الساعة السادسة إلا ربعا، ويذهبان للفراش مبكرا، نحو الساعة التاسعة أو التاسعة والنصف. وعندما تستيقظ الجدة تعد الإفطار، ترتب المنزل وتغسل الملابس. ثم تذهب في نزهة لمدة ساعة.

اقض وقتا مع من تحب

ما يبقي الجدة شيلا متحفزة هو قدرتها على مواكبة أحفادها، وعيش حياة مستقلة. تقول: "لا نريد أن نضطر إلى الحصول على مساعدة من أطفالنا وأحفادنا".