معاناتك من كابوس كل أسبوع قد تشير إلى مرض نفسي
قال صندوق التأمين الصحي بألمانيا إن الكوابيس لها أسباب عديدة، منها ما هو يسير، ومنها ما هو خطير.
وأوضح الصندوق الألماني أن الأسباب اليسيرة للكوابيس تتمثل في مشاهدة فيلم رعب أو التوتر النفسي، كما أن الأشخاص العاطفيين والمبدعين أكثر
عرضة للكوابيس؛ كونهم أكثر عرضة للتوتر.
قلة النوم
وقد ترجع الكوابيس أيضا إلى الحرمان من النوم أو قلة النوم أو عدم انتظام إيقاع النوم.
وقد تكون الكوابيس أثرا جانبيا لبعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب وأدوية ارتفاع ضغط الدم ومرض باركنسون، بالإضافة إلى المسكنات والمنومات.
وفي هذه الحالات، من الممكن مواجهة الكوابيس من خلال التخلص من التوتر النفسي، وذلك بممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل والاسترخاء العضلي التقدمي، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من النوم واتباع إيقاع نوم منتظم.
مرض نفسي خطير
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الكوابيس، فينبغي حينئذ استشارة طبيب نفسي، خاصة إذا كان المرء يحلم بكوابيس بمعدل كابوس كل أسبوع، إذ قد تشير الكوابيس حينئذ إلى مرض نفسي خطير مثل اضطراب التوتر والقلق أو الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة.
وفي هذه الحالات، تمكن مواجهة الكوابيس عن طريق الخضوع للعلاج النفسي، مثل العلاج السلوكي المعرفي، الذي يتعلم فيه المرء إستراتيجيات للتعامل مع الكوابيس.
كما قد تنذر الكوابيس أيضا بالإصابة بالخرف، وهو ما يستلزم استشارة طبيب أعصاب.