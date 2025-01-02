‫ما هو تصلب الأذن؟

قالت الرابطة الألمانية لأطباء ‫الأنف والأذن والحنجرة إن تصلب الأذن هو حالة طبية يحدث فيها تدهور القدرة ‫على السمع تدريجيا، لا سيما الترددات المنخفضة.

‫وأوضحت الرابطة أن تصلب الأذن يحدث نتيجة للتغيرات الطارئة على أيض ‫العظام في العظم، خاصة في منطقة الأذن الداخلية والركاب في الأذن ‫الوسطى.

‫ويؤدي هذا إلى التعظم المفرط، مما يمنع العظيمات السمعية من الاهتزاز ‫بشكل طبيعي، وهو الأمر اللازم حتى تتمكن الأذن من نقل الموجات الصوتية ‫ويكون السمع سليما.

‫وتكمن الأسباب المحتملة لذلك في الالتهابات الفيروسية (مثل الحصبة) ‫وأمراض المناعة الذاتية والتأثيرات الهرمونية (مثلا أثناء الحمل)، ‫بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

‫تدهور حاسة السمع

‫وتتمثل أعراض تصلب الأذن في تدهور حاسة السمع والدوار وطنين الأذن ‫والشعور بألم. كما أن المرضى غالبا ما يتحدثون بصوت منخفض، وذلك لأنهم ‫غالبا ما يسمعون أصواتهم بصوت عال بشكل غير عادي عندما يتحدثون.

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يشمل المعينات السمعية والجراحة (رأب الركاب) وزراعة ‫القوقعة الاصطناعية.