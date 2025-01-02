المكسرات تساعدك في فقدان الوزن
أوردت مجلة "مراجعة أبحاث التغذية" (Nutrition Research Review) أن المكسرات تساعد على إنقاص الوزن، رغم احتوائها على كثير من السعرات الحرارية، وذلك وفقا لدراسة علمية حديثة.
وأوضحت المجلة المتخصصة في التغذية أنه في تحليل لـ7 دراسات حول تأثير الأنظمة الغذائية المقيدة بالسعرات الحرارية لم يكن لأي منها تأثير سلبي على فقدان الوزن عندما كانت المكسرات جزءا من النظام الغذائي.
وفي 4 من أصل 7 دراسات فقد الأشخاص الذين تناولوا نحو 40 إلى 80 غراما من المكسرات يوميا من 1 إلى 7 كيلوغرامات أكثر.
وأوضحت المجلة أن المكسرات غنية بالأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة والبروتينات النباتية والألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع وتلعب دورا في تقليل تناول السعرات الحرارية الزائدة.
كذلك ترتبط المكسرات بتحسين صحة الأمعاء والقلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والأداء الذهني العالي.