دراسة تبين أن لحم البقر صحي ما لم تتم معالجته

كشفت دراسة حديثة عن أن تناول لحم البقر غير المعالج لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب كما هو شائع.

وأجرى الدراسة باحثون من كلية الصحة العامة في جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأميركية، ونُشرت في مجلة "كرنت ديفيلوبمنتس إن نيوتريشن". وهذا يعني أنه بإمكانك الآن أن تستمتع بتناول كمية 80-160 غراما من لحم البقر غير المعالج يوميا كجزء من نظام غذائي صحي.

ماذا يحدث في الدم عند تناول اللحوم غير المعالجة؟

قام الباحثون في هذه الدراسة بتحليل بيانات 20 دراسة سابقا، ونظروا بشكل خاص في التغيرات التي طرأت على فحوصات الدهنيات في الدم للأشخاص الذين تناولوا كميات أعلى من لحوم البقر المتنوعة.

كانت الدراسات السابقة تعتمد في كثير من الأحيان على ملاحظة الأنظمة الغذائية للمشاركين والتي تحتوي على جميع أنواع اللحوم الحمراء معا، دون التمييز بين أنواع اللحوم المستهلكة، وإذا ما كانت طازجة أو معالجة، ثم تراقب أثر ذلك على صحتهم، وهذا ما يجعل النتائج غير متعلقة باللحوم الحمراء وحدها بشكل خاص.

حللت هذه الدراسة الأثر الناجم من تناول اللحوم الحمراء، بفصل النتائج الخاصة بالمشاركين الذين تناولوا لحوم البقر المعالجة عن أولئك الذين تناولوا لحوم البقر غير المعالجة.

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تعرف اللحوم المعالجة بتلك اللحوم التي يتم حفظها عن طريق التمليح، أو التدخين، أو التجفيف، أو التعليب.

ووجد الباحثون أن تناول لحوم البقر غير المعالجة لم يؤثر على ضغط الدم أو قراءات فحوصات الدهنيات في الدم المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل الكوليسترول الضار والكوليسترول الجيد، والدهون الثلاثية وغيرها.

وهذا يتحدى الرأي التقليدي العام القائل إن اللحوم الحمراء مرتبطة بأمراض القلب، يقول الدكتور كيفن ماكي وهو أحد الباحثين المشاركين في الدراسة في حديث مع مجلة نيوزويك: "أشارت النتائج عموما إلى أن استهلاك لحوم البقر ليس له آثار سلبية على الأسباب التقليدية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

حيث تشير الدراسة إلى أن النتائج الصحية السلبية المرتبطة بتناول اللحوم الحمراء إنما تتعلق باللحوم المعالجة وليس لحوم البقر غير المعالجة.

لم ينف الباحثون أن تناول لحوم البقر بانتظام كان مرتبطا بارتفاع طفيف في الكوليسترول الضار مقارنة بعدم تناول لحوم البقر أو تناولها بكميات قليلة.

يقول الدكتور ماكي "وبهذا تبرز نتائجنا أن لحوم البقر يمكن أن تكون جزءا من مجموعة متنوعة من الأنظمة الغذائية المفيدة لصحة القلب".

فوائد صحية لتناول لحوم البقر

يعتبر لحم البقر من أبرز المصادر الغنية بالبروتينات عالية الجودة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، وفقا لما ذكره موقع هيلث لاين. ويمكنك الاستفادة من هذه الفوائد الصحية عند تناولك للحوم البقر:

الحفاظ على كتلة العضلات: حيث إن لحم البقر يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، والتي تكون مفيدة خاصة للكبار في السن الذين لا يستهلكون ما يكفي من البروتين عالي الجودة من المصادر الأخرى. تحسين أداء التمارين الرياضية: حيث يتكون في جسم الإنسان مركب يدعى الكارنوزين وهو ينتج عن حمض أميني غذائي يسمى البيتا ألانين، وهو حمض موجود بكميات كبيرة في اللحوم بما في ذلك اللحوم الحمراء، وترتبط المستويات العالية من مركب الكارنوزين بتقليل التعب وتحسين الأداء أثناء التمرين. الوقاية من فقر الدم: إذ يعد نقص الحديد أحد الأسباب الأكثر شيوعا لفقر الدم، بينما يعتبر لحم البقر مصدرا غنيا بالحديد، خاصة حديد الهيم، وهو شكل من الحديد يوجد في مصادر الأطعمة الحيوانية فقط. كما تشير إحدى الدراسات إلى أن اللحوم يمكن أن تزيد من امتصاص حديد غير الهيم الموجود في الأطعمة النباتية حتى في الوجبات التي تحتوي على حمض الفيتيك، الذي يعمل كمثبط لامتصاص الحديد، ولذلك فإن تناول اللحوم يعد من أفضل الطرق للوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.