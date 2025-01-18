أميركا ستفاوض الشركات على أسعار أوزمبيك وويجوفي

قالت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أمس الجمعة إن أدوية إنقاص الوزن الشهيرة مثل أوزمبيك وويجوفي تم إضافتها إلى قائمة الأدوية التي سيتم التفاوض بشأنها بشكل مباشر بين الحكومة وشركات تصنيع الأدوية.

وستقوم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المقبلة بالتعامل في مفاوضات تسعير العقاقير الـ15 الإضافية المختارة، وستضمن تقريبا توفير مليارات الدولارات لدافعي الضرائب.

وإلى جانب أوزمبيك وويجوفي، ستتضمن القائمة بعض الأدوية الأخرى مثل عقار تريليجي إليبتا، الذي يعالج الربو، وأوتزلا، وهو عقار لعلاج التهاب المفاصل الصدفي، والعديد من العقاقير الأخرى التي تعالج أنواع السرطان المختلفة.

وتعد القائمة خطوة أولى في المفاوضات، وبمرور الوقت، ستترك التفاصيل والأسعار النهائية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي كزافييه بيسيرا في مكالمة مع الصحفيين الخميس "بالنسبة للبعض، تعد هذه مشكلة كبيرة.. حيث يقوم البعض بتخطي إحدى الجرعات في وصفتهم الطبية، حتى يتمكنوا من جعل الوصفة الطبية تدوم لفترة أطول".