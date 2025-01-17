منظمة الصحة العالمية: إعادة إعمار مستشفيات غزة ستتكلف 10 مليارات دولار

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن إعادة إعمار المستشفيات والمنشآت الطبية في قطاع غزة ستتكلف عدة مليارات من الدولارات.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن هناك حاجة إلى نحو 3 مليارات دولار لقطاع الصحة وحده خلال الأشهر الـ18 المقبلة.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية المسؤول عن الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن إنه من المتوقع خلال إطار زمني يتراوح بين 5 إلى 7 سنوات أن يصل الطلب إلى 10 مليارات دولار.

وكشف بيبركورن عن هذه الأرقام خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية.

وأضاف بيبركورن، الذي تواجد في كثير من الأحيان بالموقع منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن "الدمار هائل للغاية، لم أرَ ذلك في أي مكان في حياتي".

ولفت إلى أن كل المستشفيات والمنشآت الطبية تقريبا إما أنها دُمرت أو تضررت.

وحاليا يجري بسرعة تجميع تحليلات لحساب تكاليف التعمير في الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى.

وقال بيبركورن إن إعادة الإعمار هي مسؤولية مشتركة، مضيفا أنه ينبغي التمويل من قِبل أعضاء منظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم، ومن بينها إسرائيل.