دراسة: فيتامين ك2 يقلل تقلصات الساق الليلية لدى المسنين

أورد موقع "أبونيت.دي" أن فيتامين ‫ك2 قد يساعد في تقليل معدل تكرار وشدة ومدة تقلصات (تشنجات) الساق الليلية لدى ‫كبار السن، وذلك وفقا لدراسة علمية حديثة.

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه تم توزيع ‫199 شخصا تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر بشكل عشوائي لتلقي إما 180 ‫ميكروجراما من فيتامين ك2 أو تلقي دواء وهمي يوميا.

‫‫‫‫‫‫وفي البداية كان متوسط عدد تقلصات الساق لدى المشاركين في كلا ‫المجموعتين يتراوح من اثنين إلى ثلاثة تقلصات أسبوعيا.

‫‫وبعد مرور الأسبوع الأول كانت هناك إشارة واضحة إلى أن فيتامين ك2 يقلل ‫التقلصات، وبعد مرور 8 أسابيع انخفض عدد تقلصات الساق الليلية في ‫المجموعة التي تناولت فيتامين ك2، فيما ارتفع في المجموعة التي تناولت الدواء الوهمي.

وانخفضت شدة التقلصات ‫بشكل كبير وانخفضت مدتها في المجموعة التي تناولت ‫فيتامين ك2 مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

‫‫‫ ‫‫‫وبناء على هذه النتائج، خلص الباحثون إلى أن مكملات فيتامين ك2 تقلل بشكل كبير معدل تكرار وشدة ومدة تقلصات الساق الليلية لدى كبار السن.

أين نجد فيتامين ك؟

فيتامين ك هو مركب حيوي أساسي مطلوب لأداء الجسم لوظائفه على النحو الأمثل. يمكن أن يوجد فيتامين ك في أشكال مختلفة، يمكن تمييزها من خلال مركبين رئيسين، وهما فيلوكينون (ك1) وميناكينون (ك2).

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يوجد فيتامين ك1 بشكل أساسي في الخضراوات والكلوروفيل النباتي، وتشمل المصادر الرئيسية لفيتامين ك1 السبانخ والملفوف والكرنب، وبخلاف الخضراوات الورقية، يمكن أيضا العثور على فيتامين ك1 في فواكه مثل الأفوكادو والكيوي والعنب. في حين يتم تصنيع ميناكينونات فيتامين ك2 بواسطة البكتيريا، ويوجد بشكل أساسي في الطعام الذي تكون البكتيريا جزءا من عملية إنتاجه. والمصادر الرئيسية المعروفة لفيتامين ك2 هي اللحوم ومنتجات الألبان.