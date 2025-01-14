هل شوكة الطعام تخلصك من الشيب؟

ينتشر "ترند" على وسائل التواصل الاجتماعي، حول استعمال شوكة الطعام للتخلص من شيب الشعر، فما مدى صحة هذه الطريقة؟

ويزعم مروجو هذا "الترند" أن تمشيط الشعر بالشوكة يؤدي إلى اختفاء الشيب وإلى منع تساقط الشعر.

الحقيقة هي أنه لا يوجد أي دليل علمي على أن تمشيط الشعر بالشوكة أو أي أداة أخرى يمنع ظهور الشيب، أو يمنع تساقط الشعر. وبالعكس فإن أطراف شوكة الطعام قد تؤذي وتجرح فروة الرأس.

بالمقابل نقدم لك هنا علاجات منزلية قد تساعدك في التعامل مع الشيب:

1- تناول حاجتك من الفيتامينات

تشمل الفيتامينات التي تحافظ على صحة شعرك ما يلي:

فيتامينات ب، وخاصة ب 12 والبيوتين

فيتامين د

فيتامين إي

فيتامين أ

2- احصل على ما يكفي من المعادن

تشمل المعادن التي يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في نمو الشعر وإصلاحه ما يلي، وفقا لتقرير في هيلث لاين:

الزنك

الحديد

المغنيسيوم

السيلينيوم

النحاس

3- توقف عن التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين إلى إتلاف بصيلات الشعر وتقليص حجمها، لذلك إيقافه مفيد لشعرك

4- احمِ شعرك من الشمس

وهذا عبر تغطيته بقبعة أو وشاح.

5- توقف عن إتلاف شعرك

هناك أمور تقوم بها قد تضر بالشعر. تتضمن بعض إجراءات العناية بالشعر التي قد تلحق الضرر بشعرك ما يلي:

تبييض الشعر

استخدام فرشاة بدلاً من مشط واسع الأسنان، وخاصة مع الشعر المبلل

استخدام قدر كبير من الحرارة باستخدام مكواة التجعيد أو مجفف الشعر

الغسل بشكل متكرر

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يقترح البعض عددًا من العلاجات الطبيعية للشعر الرمادي، ولكن لا أدلة على نجاعتها.

وتشمل هذا العلاجات:

1- زيت جوز الهند

تدليك الشعر وفروة الرأس كل يومين بزيت جوز الهند، وفي صباح اليوم التالي، اغسل شعرك كالمعتاد.

2- الزنجبيل

تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور الطازج يوميا مخلوطًا بملعقة كبيرة من العسل.

3- بذور السمسم الأسود (Sesamum indicum)

تناول ملعقة كبيرة من بذور السمسم الأسود مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.

4- التدليك بالسمن

دلك الشعر وفروة الرأس بالسمن النقي مرتين في الأسبوع.

5- عصير البصل

اضرب البصل في الخلاط ثم استخدم مصفاة للحصول على عصيره. ولمرتين في الأسبوع، افرك هذا العصير في فروة الرأس، واتركه لمدة 30 دقيقة ثم اغسله بالشامبو كالمعتاد.

لم تتم دراسة هذه الأساليب سريريًا (على البشر) لمعرفة مدى فعاليتها. من الممكن أيضًا أن تكون مصابا بالحساسية تجاه العديد من هذه العلاجات. لذا، إذا قررت تجربة علاج منزلي فناقشه أولا مع طبيبك.

والتالي المزيد من المعلومات حول الشيب

أسباب ظهور الشيب

1- الوراثة

إذا لاحظت وجود شعر أبيض في سن مبكرة، فمن المحتمل أن والديك أو أجدادك كان لديهم أيضا شعر رمادي أو أبيض في سن مبكرة.

2- الإجهاد

الجميع يتعامل مع التوتر من وقت لآخر. يمكن أن تشمل عواقب الإجهاد المزمن مشاكل النوم والقلق وتغير في الشهية وارتفاع ضغط الدم وظهور الشيب.

يمكن أن يؤثر التوتر على الشعر. وجدت دراسة أجريت عام 2013 وجود صلة بين التوتر واستنزاف الخلايا في بصيلات الشعر لدى الفئران. لذلك، إذا لاحظت زيادة في عدد الخصل البيضاء، فقد يكون التوتر هو السبب.

في دراسة نشرت عام 2021 وجد الباحثون أن الأشخاص ذوي الشعر الرمادي كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن الأحداث المجهدة أكثر من غيرهم.

يمكن أن يسبب مرض المناعة الذاتية ظهور الشعر الأبيض المبكر. وذلك عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم خلاياه. في حالة الثعلبة والبهاق، يمكن لجهاز المناعة مهاجمة الشعر والتسبب في فقدان الصباغ.

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4- اضطراب الغدة الدرقية

قد تكون التغيرات الهرمونية الناجمة عن مشكلة الغدة الدرقية -مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية– مسؤولة أيضا عن ظهور الشيب.

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في قاعدة رقبتك، تساعد على التحكم في العديد من وظائف الجسم مثل عملية التمثيل الغذائي. يمكن أن تؤثر صحة الغدة الدرقية أيضا على لون شعرك، كما يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية أو نقص نشاطها إلى إنتاج كمية أقل من الميلانين في الجسم.

يمكن أن يشير الشعر الأبيض في سن مبكرة أيضا إلى نقص فيتامين ب 12. يلعب هذا الفيتامين دورا مهما في جسمك. يمنحك الطاقة، بالإضافة إلى أنه يسهم في نمو الشعر الصحي ولون الشعر.

يرتبط نقص فيتامين ب 12 بحالة تسمى فقر الدم الخبيث، وهو عندما لا يستطيع جسمك امتصاص ما يكفي من هذا الفيتامين. يحتاج جسمك إلى فيتامين ب 12 لخلايا الدم الحمراء السليمة، التي تحمل الأكسجين إلى خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا الشعر. يمكن أن يؤدي النقص إلى إضعاف خلايا الشعر والتأثير على إنتاج الميلانين.

6- التدخين

هناك أيضا صلة بين الشيب والتدخين. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 107 أشخاص وجود صلة بين "ظهور الشعر الرمادي قبل سن الـ30 وتدخين السجائر".

من المعروف أن تدخين السجائر يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب. ومع ذلك، فإن التأثيرات الطويلة الأمد يمكن أن تتجاوز القلب والرئتين وتؤثر على الشعر. يؤدي التدخين إلى تضييق الأوعية الدموية، مما قد يقلل من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويسبب تساقط الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسموم الموجودة في السجائر أن تلحق الضرر بأجزاء من جسمك بما في ذلك بصيلات الشعر، مما يتسبب في ظهور الشعر الأبيض المبكر.

كيف يحدث الشيب؟

يحتوي الجلد على بصيلات الشعر، وهي أكياس صغيرة تبطن خلايا الجلد. تحتوي بصيلات الشعر على خلايا صبغية تنتج صبغة تسمى الميلانين. هذه الخلايا تعطي شعرك لونه. ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن تفقد بصيلات الشعر الصباغ، مما يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض.