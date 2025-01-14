‫ما خلل التوتر العضلي العنقي؟

قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب ‫إن خلل التوتر العضلي العنقي هو حالة طبية تحدث بسبب خلل في التحكم ‫بالحركات ينشأ في المخ، تحديدا في شبكة العقد القاعدية والمخيخ والقشرة ‫المخية، أي دوائر التحكم في الدماغ، التي تعتبر مهمة لعمليات الحركة.

‫وأوضحت الجمعية أن هذا الخلل يؤدي إلى حركة الرأس والرقبة بشكل لاإرادي، ‫مشيرة إلى أن الحركة الخارجة عن السيطرة تحدث بسبب تقلصات (تشنجات) ‫العضلات المفاجئة، وتظهر في صورة ميل جانبي أو التواء أو انحناء إلى ‫الأمام أو الخلف.

‫‫إصابة في الدماغ

‫‫وأضافت الجمعية أن خلل التوتر العضلي العنقي ينتج عن أسباب عدة تتمثل ‫في الطفرات الجينية وحدوث تلف أو إصابة في الدماغ أو عضلات الرقبة ‫والحلق.

‫‫‫كما يمكن أن يحدث الخلل بسبب الاستخدام الطويل الأمد لبعض الأدوية، مثل ‫الأدوية النفسية كأدوية الذهان. ‫‫‫ويمكن أن يؤدي التوتر النفسي والمشاكل العاطفية في بعض الأحيان إلى ‫تفاقم خلل التوتر العضلي العنقي.

‫‫‫سبل العلاج

‫‫‫وعلى الرغم من أن خلل التوتر العضلي العنقي يعتبر غير قابل للشفاء، فإنه من الممكن تخفيف الأعراض بحقن بتوكسين البوتولينوم، الذي ‫يعمل على استرخاء العضلات، وبالتالي مقاومة الحركات، التي لا تمكن ‫السيطرة عليها في الرقبة.

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‫‫‫ويشمل العلاج أيضا العلاج الطبيعي والعلاج الدوائي مثل المهدئات ومضادات ‫الكولين والأدوية المرخية للعضلات، بالإضافة إلى أدوية الصرع أو أدوية ‫الباركنسون.

‫‫‫وفي الحالات الشديدة، قد يتم اللجوء إلى التحفيز العميق للدماغ، إذ يتم ‫إدخال أقطاب كهربائية صغيرة إلى الدماغ. ويمكن أن يؤثر التحفيز ‫الكهربائي على مسارات الإشارة ويخفف الحركات المفرطة أو يمنعها.