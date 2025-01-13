مضادات الاكتئاب يمكن أن تخفف متاعب متلازمة ما قبل الحيض
أورد موقع "أبونيت دي" أن مضادات الاكتئاب يمكن أن تخفف متاعب متلازمة ما قبل الحيض "بي إم إس" (PMS) حيث أظهرت الدراسات السريرية (الدراسات على البشر) -التي تمت فيها مقارنة ما تسمى مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية "إس إس آر آي إي" (SSRIs) مع الدواء الوهمي تخفيفا للمتاعب.
وأوضح الموقع -الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان- أن تقييم 43 دراسة سريرية حول مسألة مدى نجاح "مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية" في علاج أعراض متلازمة ما قبل الحيض مما يظهر تخفيفا للأعراض مقارنة بالعلاج الوهمي.
وعلى الرغم من أن المثبطات لا تعالج الحالة، فإن لديها القدرة على جعل الأعراض الشديدة أكثر احتمالا عند تناوله باستمرار.
وشملت الآثار الجانبية للعلاج بمثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية الغثيان (حوالي 31%)، واضطرابات النوم والتعب (حوالي 5% لكل منهما). وشارك في الدراسات ما يبلغ مجموعه 3654 امرأة تتراوح أعمارهن بين 81 و94 عاما.
جدير بالذكر أن متلازمة ما قبل الحيض تحدث بسبب التقلبات الهرمونية، وتتمثل أعراضها في:
- أعراض مزاجية وعاطفية مثل تقلب المزاج والحزن والاكتئاب والبكاء والقلق وتشوش الذهن والأرق.
- أعراض جسدية مثل زيادة الوزن (بسبب زيادة الأكل المفاجئة أو احتباس الماء) والصداع وضعف التركيز والدوار والانتفاخ وتورم الثديين مع زيادة الإحساس بالألم والإرهاق العام.
- أعراض سلوكية مثل تناول السكريات بشراهة وزيادة الأكل من كل أنواع الأطعمة، بالإضافة إلى سرعة الغضب والاستثارة والعدوانية.