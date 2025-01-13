أورد موقع "أبونيت دي" أن مضادات ‫الاكتئاب يمكن أن تخفف متاعب متلازمة ما قبل الحيض "بي إم إس" (PMS) حيث أظهرت ‫الدراسات السريرية (الدراسات على البشر) -التي تمت فيها مقارنة ما تسمى مثبطات استرداد السيروتونين ‫الانتقائية "إس إس آر آي إي" (SSRIs) مع الدواء الوهمي تخفيفا للمتاعب.

وأوضح الموقع -الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان- أن تقييم 43 ‫دراسة سريرية حول مسألة مدى نجاح "مثبطات استرداد السيروتونين ‫الانتقائية" في علاج أعراض متلازمة ما قبل الحيض مما يظهر تخفيفا للأعراض ‫مقارنة بالعلاج الوهمي.

‫وعلى الرغم من أن المثبطات لا تعالج الحالة، فإن لديها القدرة على ‫جعل الأعراض الشديدة أكثر احتمالا عند تناوله باستمرار.

‫وشملت الآثار الجانبية للعلاج بمثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية ‫الغثيان (حوالي 31%)، واضطرابات النوم والتعب (حوالي 5% لكل منهما). ‫وشارك في الدراسات ما يبلغ مجموعه 3654 امرأة تتراوح أعمارهن بين 81 و94 ‫عاما.

‫جدير بالذكر أن متلازمة ما قبل الحيض تحدث بسبب التقلبات ‫الهرمونية، وتتمثل أعراضها في:

أعراض مزاجية وعاطفية مثل تقلب المزاج والحزن والاكتئاب والبكاء ‫والقلق وتشوش الذهن والأرق.

أعراض جسدية مثل زيادة الوزن (بسبب زيادة الأكل المفاجئة أو ‫احتباس الماء) والصداع وضعف التركيز والدوار والانتفاخ وتورم الثديين مع ‫زيادة الإحساس بالألم والإرهاق العام.

أعراض سلوكية مثل تناول السكريات بشراهة وزيادة الأكل من كل أنواع ‫الأطعمة، بالإضافة إلى سرعة الغضب والاستثارة والعدوانية.