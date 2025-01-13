جولة الجزيرة صحة.. الرشوة الجيدة تساعد في ترك التدخين وتحرك أكثر تعش أطول

الرشوة الجيدة تساعد في ترك التدخين، ودراسة تؤكد أن التحرك أكثر يجعلك تعيش عمرا أطول، ووربع التونسيات فوق 45 عاما يعانين من هشاشة العظام. هذا مما حملته أحدث الدراسات الطبية اليوم.

ونقدم في "الجزيرة صحة" جولة الأبحاث والأخبار الطبية لليوم الاثنين 13 يناير/كانون الثاني 2025:

ربع التونسيات فوق 45 عاما يعانين من هشاشة العظام

كشفت دراسة تونسية أن نسبة 25% من النساء اللاتي تتجاوز أعمارهن 45 سنة يعانين من هشاشة العظام، وفق ما أفادت به الأستاذة كوثر بن عبد الغني، المختصة في طب العظام والمفاصل بمستشفى المنجي سليم لوكالة تونس أفريقيا للأنباء التي نقلت نتائج الدراسة.

وقالت المختصة في طب العظام والمفاصل -في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء- إن هشاشة العظام لدى النساء هي مرض "صامت" في كثير من الحالات، حيث قد لا تظهر أي أعراض أو آلام على المصابات به في مراحل مبكرة.

وأوضحت أن التغيرات الهرمونية تلعب دورا رئيسيا في ضعف العظام، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور. كما أن العوامل الوراثية، مثل إصابة الأم أو الأب بكسور في منطقة الحوض، قد تزيد من احتمالية إصابة الأبناء بالمرض.

وشددت على أنه من المهم معرفة أن الإصابة بكسر في رأس الحوض تزيد من خطر الوفاة بنسبة 20% لدى المصابين بهشاشة العظام.

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المال يشجع الناس على الإقلاع عن التدخين

توصلت دراسة حديثة إلى أن المكافآت والحوافز المالية -التي قد يرى البعض أنها تشبه الرشوة الجيدة- هي طرق ناجحة لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين. وللمرة الأولى، وجد الباحثون أيضا "دليلا عالي اليقين" على أن هذا التدخل يعمل مع الحوامل أيضا.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة ماساتشوستس أمهرست في الولايات المتحدة، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

وقال المؤلف الرئيسي جيمي هارتمان بويس الأستاذ المساعد للسياسة الصحية والترويج لها في كلية الصحة العامة وعلوم الصحة ​​"عندما قمنا بتحديث هذه المراجعة، وجدنا المزيد من الدراسات حول الحوافز المالية للأشخاص الحوامل، ووجدنا أدلة عالية اليقين هذه المرة تفيد بأنها تساعد بالفعل الأشخاص الحوامل على الإقلاع عن التدخين والاستمرار في ذلك".

تحرك أكثر تعش أطول

توصل باحثون صينيون إلى أن النشاط البدني المعتدل، مقارنة بمستويات النشاط المنخفضة، يرتبط بزيادة احتمالية العيش لفترة أطول.

وكشف الباحثون الروابط بين النشاط البدني وسلوك الجلوس وتأثيراتهما على طول العمر وتسريع عملية الشيخوخة، مما يعطي مصداقية لنصيحة "الجلوس أقل والتحرك أكثر" من أجل حياة صحية وطول العمر.

واختار الباحثون من جامعة "صن يات سين" 20 ألفا و924 مشاركا صينيا تتراوح أعمارهم بين 50 عاما أو أكثر، وجمعوا بيانات عن نشاطهم البدني وسلوكيات جلوسهم من خلال استبيانات، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وتبين أن تكرار النشاط البدني المعتدل ومدته وشدته مرتبطة بشكل إيجابي مع احتمالية طول العمر. وفي المقابل، فإن النشاط البدني العنيف لا يحقق الفوائد نفسها، وفي بعض الحالات يظهر علاقة عكسية.

وعند فحص العلاقة بين النشاط البدني وتسريع عملية الشيخوخة، وجد الباحثون أن زيادة تكرار النشاط البدني المعتدل يرتبط بانخفاض خطر تسريع الشيخوخة بأكثر من 5 سنوات. وعلى النقيض، فإن زيادة مدة النشاط البدني العنيف يرتبط بزيادة خطر تسريع الشيخوخة بأكثر من 5 سنوات.

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التعرض للرادون يزيد خطر سكري الحمل

توصلت دراسة حديثة إلى أن التعرض للرادون بشكل أكبر يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بمرض السكري الحملي لدى النساء الحوامل.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، ونشرت في مجلة جاما، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

والرادون هو غاز مشع يوجد بشكل طبيعي في البيئة، بما في ذلك الصخور والتربة والمياه الجوفية. يمكن أن يدخل المباني من خلال أساساتها.

بالنسبة لمعظم الناس، فإن المكان الأكثر احتمالا للتعرض للرادون هو المنزل. وتقدر وكالة حماية البيئة الأميركية "إي بي إيه" (EPA) أن واحدا من كل 15 منزلا أميركيا يحتوي على مستويات من الرادون أعلى من مستوى الأمان الموصى به.

تكون مستويات الرادون أعلى عادة في الأماكن الأقرب إلى الأرض، مثل الأقبية أو المناجم تحت الأرض، وبالقرب من التربة التي تحتوي على معادن مشعة أكثر، والأماكن سيئة التهوية.