البنكرياس.. أعداؤه وأعراض مرضه

قالت الجمعية الألمانية لأمراض ‫الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن العوامل التالية تمثل أعداء ‫للبنكرياس:

1- ‫التدخين

يضر التدخين بالبنكرياس، حيث يعد المدخنون أكثر عرضة للإصابة ‫بالتهاب البنكرياس، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بمعدل ‫يزيد بثلاث مرات عن غير المدخنين.

2- الخمر

يؤذي الخمر البنكرياس، كونه المسبب الأكثر شيوعا لالتهاب ‫البنكرياس، علاوة على ذلك، فإن تناول الخمر بشكل منتظم يزيد خطر ‫الإصابة بسرطان البنكرياس.

3- الأطعمة الدهنية

تشكّل الدهون خطرا على البنكرياس، حيث إنها لا يمكن أن ‫تضعف تكوين الإنزيمات الهضمية فحسب، بل يزداد أيضا خطر الإصابة بالتهاب ‫البنكرياس.

4- ‫السكر

يشكّل الإفراط في تناول السكر عبئا هائلا على البنكرياس على المدى ‫الطويل، مما يرفع خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس.

5- ‫قلة ممارسة الرياضة

تؤدي قلة ممارسة الرياضة إلى إضعاف عملية التمثيل ‫الغذائي، كما تعد أيضا عامل خطر كبير على البنكرياس، حيث إنها تعزز فرص ‫الإصابة بالسمنة، والتي تعد بدورها من عوامل الخطر المؤدية للإصابة بمرض ‫السكري من النوع الثاني.

‫أعراض مشاكل البنكرياس

وإذا كان البنكرياس ينتج كمية قليلة جدا من الإنزيمات الهضمية، فإن ‫عملية الهضم تصاب بخلل، ومن ثم لا يمكن امتصاص العناصر الغذائية المهمة ‫عن طريق الأمعاء، مما يؤدي إلى حدوث نقص في العناصر الغذائية.

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‫كما تحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال وانتفاخ البطن وآلام ‫الجزء العلوي من البطن، بالإضافة إلى الغثيان والقيء والحمى ومشاكل ‫الدورة الدموية.

‫لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في ‫الوقت المناسب، تجنبا للعواقب الخطيرة التي قد تترتب على القصور الوظيفي ‫للبنكرياس، كالإصابة بداء السكري.