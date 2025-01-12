اشرب الحليب لتحمي نفسك من سرطان القولون والمستقيم

توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب كوب من الحليب يوميا يمكن أن يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنحو الخمس.

ويعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعا في جميع أنحاء العالم، حيث يمثل حوالي 10% من جميع حالات السرطان، وهو السبب الثاني الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة أكسفورد، ونُشرت في مجلة نيتشر كومينوكيشنز في 8 يناير/كانون الثاني الحالي، وهذه الدراسة هي الأكبر من نوعها، وفحصت تأثيرات 97 عاملا غذائيا على خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم على أكثر من نصف مليون امرأة على مدى 16 عاما.

كوب من الحليب يصرف عنك الشرور

واكتشف الباحثون أن زيادة تناول الكالسيوم اليومي بمقدار 300 ملغ، أي ما يعادل تقريبا كوبا كبيرا من حليب البقر سعة 240 مل، أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 17%.

تقول ميجان وينتر، مديرة معلومات الصحة في منظمة أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة لصحيفة الإندبندنت "هناك أدلة جيدة من دراسات سابقة على أن منتجات الألبان تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا بسبب الكالسيوم، وتقدم هذه الورقة البحثية أدلة قوية على أن الكالسيوم (سواء كان في منتجات الألبان أو مصادر غير الألبان) يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم".

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وتحاول وينتر أن تجدا تفسيرا لهذه النتائج فتقول "أحد التفسيرات المحتملة لكيفية خفض الكالسيوم لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم هو أن الكالسيوم يرتبط بالأحماض الصفراوية الضارة في الأمعاء، مما يمنعها من التسبب في تلف الأمعاء الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. ولكن، هناك نظريات أخرى ونحن بحاجة إلى المزيد من البحث لتحديد كيفية تأثير الكالسيوم على خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بالضبط".

ما الفوائد الأخرى التي يقدمها الكالسيوم؟

1- صحة العظام

تدعم وفرة من الأبحاث التي أُجريت على الإنسان الارتباط بين استهلاك الحليب وصحة العظام. وتقول روزي كار أخصائية التغذية "التفاعل بين الكالسيوم وفيتامين (د) والبروتين يصنع بيئة مثالية لتمعدن العظام وصيانتها، وتعمل هذه المكونات معا، حيث يوفر الكالسيوم اللبنات الأساسية، ويعزز امتصاص فيتامين (د)، ويساهم البروتين في تكوين مصفوفة العظام".

2- نمو العضلات

يحتوي الحليب على كل من البروتينات والكربوهيدرات، ويُعتقد أن هذا المزيج يلعب دورا في تعزيز إصلاح هياكل البروتين العضلي وتقليل تدهور البروتين داخل الأنسجة العضلية. علاوة على ذلك، فإن تناول البروتينات مع الكربوهيدرات يمكن أن يحسّن الأداء في التمارين التي تتطلب التحمل أو القوة.

3- الفيتامينات والمعادن

حليب البقر مليء بالفيتامينات والمعادن. وتقول كار "تشمل العناصر الغذائية الرئيسية في الحليب الكالسيوم (حوالي 300 ملغ لكل كوب)، وفيتامين د (عندما يتم تدعيمه)، وفيتامين ب 12 والريبوفلافين، والبوتاسيوم، والفوسفور والبروتين عالي الجودة (8 جرامات لكل كوب)".

4- تقليل مخاطر بعض الأمراض

تقول كار "حددت الأبحاث أن العديد من الارتباطات المحتملة بين تناول الألبان الكافية والنتائج الصحية قد يساهم استهلاك الحليب بانتظام، كجزء من نظام غذائي متوازن، في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام من خلال محتواه من الكالسيوم وفيتامين (د). وأثبتت الدراسات أيضا انخفاض معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم، خاصة عندما يتم دمج منتجات الألبان في نمط غذائي يتكون بشكل أساسي من الأطعمة الكاملة".

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ما كمية الحليب الموصى بها؟

توصي الإرشادات الغذائية الحالية بتناول 2-3 حصص من منتجات الألبان يوميا للبالغين، و2-2.5 حصة يوميا للأطفال و3-4 حصص يوميا للمراهقين.