صحة

‫آلام الحيض الشديدة قد تنذر بهذا المرض

أسباب تغير موعد الدورة الشهرية أعراض “بطانة الرحم المهاجرة” تتمثل في آلام الحيض الشديدة وآلام أثناء الجماع أو التبول وآلام في الجزء السفلي من البطن في غير موعد الدورة الشهرية. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Christin Klose/dpa-tmn/dpa
مدة الفيديو 32 دقيقة 13 ثانية 32:13
12/1/2025

حذر صندوق التأمين الصحي في ألمانيا من ‫أن آلام الحيض الشديدة قد تنذر بالإصابة بما يسمى "انتباذ بطانة ‫الرحم" وهو حالة طبية تنمو فيها بطانة الرحم خارج الرحم، حيث ‫تنمو البطانة على جانبي تجويف الرحم لتمتد إلى قناتي فالوب ثم المبيضين ‫أو إلى عنق الرحم.

وأوضح الصندوق أن أسباب هذا المرض المعروف أيضا باسم "بطانة الرحم ‫المهاجرة" غير معلومة على وجه الدقة، ولكن الأطباء يرجحون أن الأسباب تكمن ‫في خلل طارئ بجهاز المناعة واختلال في إفراز بعض الهرمونات وخروج دم ‫الحيض عكس مجراه الطبيعي.

وتتمثل أعراض هذا المرض في تقلصات الدورة الشهرية الشديدة للغاية مع ‫امتداد الألم إلى الظهر والشعور بألم أثناء الجماع أو التبول أو التبرز، ‫بالإضافة إلى متاعب الجهاز الهضمي والإرهاق.

‫‫وشدد الصندوق على ضرورة استشارة طبيب أمراض نساء فور ملاحظة هذه الأعراض ‫للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، نظرا لأن عدم العلاج يتسبب في الإصابة ‫بالعقم.

المصدر : الألمانية

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