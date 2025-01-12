آلام الحيض الشديدة قد تنذر بهذا المرض
حذر صندوق التأمين الصحي في ألمانيا من أن آلام الحيض الشديدة قد تنذر بالإصابة بما يسمى "انتباذ بطانة الرحم" وهو حالة طبية تنمو فيها بطانة الرحم خارج الرحم، حيث تنمو البطانة على جانبي تجويف الرحم لتمتد إلى قناتي فالوب ثم المبيضين أو إلى عنق الرحم.
وأوضح الصندوق أن أسباب هذا المرض المعروف أيضا باسم "بطانة الرحم المهاجرة" غير معلومة على وجه الدقة، ولكن الأطباء يرجحون أن الأسباب تكمن في خلل طارئ بجهاز المناعة واختلال في إفراز بعض الهرمونات وخروج دم الحيض عكس مجراه الطبيعي.
وتتمثل أعراض هذا المرض في تقلصات الدورة الشهرية الشديدة للغاية مع امتداد الألم إلى الظهر والشعور بألم أثناء الجماع أو التبول أو التبرز، بالإضافة إلى متاعب الجهاز الهضمي والإرهاق.
وشدد الصندوق على ضرورة استشارة طبيب أمراض نساء فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، نظرا لأن عدم العلاج يتسبب في الإصابة بالعقم.