‫آلام الحيض الشديدة قد تنذر بهذا المرض

حذر صندوق التأمين الصحي في ألمانيا من ‫أن آلام الحيض الشديدة قد تنذر بالإصابة بما يسمى "انتباذ بطانة ‫الرحم" وهو حالة طبية تنمو فيها بطانة الرحم خارج الرحم، حيث ‫تنمو البطانة على جانبي تجويف الرحم لتمتد إلى قناتي فالوب ثم المبيضين ‫أو إلى عنق الرحم.

وأوضح الصندوق أن أسباب هذا المرض المعروف أيضا باسم "بطانة الرحم ‫المهاجرة" غير معلومة على وجه الدقة، ولكن الأطباء يرجحون أن الأسباب تكمن ‫في خلل طارئ بجهاز المناعة واختلال في إفراز بعض الهرمونات وخروج دم ‫الحيض عكس مجراه الطبيعي.

وتتمثل أعراض هذا المرض في تقلصات الدورة الشهرية الشديدة للغاية مع ‫امتداد الألم إلى الظهر والشعور بألم أثناء الجماع أو التبول أو التبرز، ‫بالإضافة إلى متاعب الجهاز الهضمي والإرهاق.

‫‫وشدد الصندوق على ضرورة استشارة طبيب أمراض نساء فور ملاحظة هذه الأعراض ‫للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، نظرا لأن عدم العلاج يتسبب في الإصابة ‫بالعقم.