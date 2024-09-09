‫ما اضطراب نهم الطعام؟

قال المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا ‫إن اضطراب نهم الطعام هو اضطراب يندرج ضمن اضطرابات الأكل الشائعة، حيث ‫يعاني المرضى -كما يتضح من الاسم- من نوبات نهم متكررة.

‫مشاعر سلبية

‫وأوضح المركز أن المرضى يتناولون كميات كبيرة من الطعام خلال فترة زمنية ‫قصيرة، مشيرا إلى أن نوبات النهم تحدث بغض النظر عن الشعور بالجوع، ‫وغالبا ما تصاحبها مشاعر سلبية مثل الاشمئزاز من النفس أو الاكتئاب أو ‫الشعور بالذنب، كما أن المرضى غالبا ما يأكلون بمفردهم ويخفون سلوكهم ‫الغذائي المضطرب عن الآخرين.

‫وأضاف المركز أن اضطراب نهم الطعام يرجع إلى أسباب عدة، مثل تدني احترام ‫الذات وكراهية النفس والمشكلات العاطفية كالشعور بالوحدة أو الصراعات ‫الشخصية أو الأحداث المسببة للتوتر.

‫عواقب وخيمة

وغالبا ما تترتب على اضطراب نهم الطعام عواقب جسدية ونفسية وخيمة، حيث ‫إنه يؤدي إلى الإصابة بالسمنة، التي ترفع بدورها خطر الإصابة بداء ‫السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل في الظهر والمفاصل.

‫أما العواقب النفسية فتتمثل في العزلة الاجتماعية والاكتئاب واضطراب ‫الخوف والقلق. وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى حد التفكير في ‫الانتحار بسبب عدم الرضا عن شكل الجسم وتدني الشعور بقيمة الذات.

ولتجنب هذه العواقب الوخيمة ينبغي علاج اضطراب نهم الطعام في الوقت ‫المناسب، الذي يشمل إنقاص الوزن من خلال اتباع نمط حياة صحي يقوم على ‫التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، إلى ‫جانب العلاج النفسي، الذي يهدف إلى تحديد مسببات النهم لمنع حدوثها، ‫ومساعدة المرضى على تطوير عادات غذائية صحية.